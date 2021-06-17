Спал в колумбарии, дружил с собакой: трогательная история кладбищенского кота Васьки, который случайно обрел дом

Ваську важно гулял между могил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Удивительная история кота Васьки, который жил на екатеринбургском кладбище домашних животных, не оставит равнодушным даже самого черствого человека. Еще в 2014 года его подбросили к офису неизвестные люди. Концов не нашли, как и новых хозяев, поэтому черный котик так и остался жить на кладбище.

- Вообще он был сам по себе. Сотрудники его кормили, посетители любили. Иногда мы его оставляли ночевать в здании, но Васька сам этого не любил, поэтому все время проводил на улице, - рассказывает Виктория Шинкарева, исполнительный директор кладбища домашних животных «Сад памяти».

Спал котик в колумбарной ячейке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени котик освоился и стал настоящим охранником. Вместе с собакой Найдой, которая тоже там жила, Васька важно прогуливался между могилами похороненных животных. Отпугивал птиц и ловил мышей.

- Он, как бойцовская собака, был таким важным. Еще всех забавляло, когда Васька вставал на задние лапы и, как сурикат осматривал свою территорию, - продолжает Виктория.

Собака Найда стала ему матерью, посетители любили. А сам кот обожал спать в колумбарной ячейке, которые расположены на территории кладбища.

Спустя год жизни на кладбище Ваську решили забрать в дом.

Одна семья приехала хоронить своего кота и мимо них промелькнул Васька, который был очень похож на их погибшего питомца. Глава семьи предложил директору «Сада памяти» приютить животное. Но не тут-то было – четырехлапого охранника было не поймать.

Был настоящим охранником. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За Васькой гонялись больше часа, а тот все убегал. Но потом сам попал в ловушку.

В одном из залов комплекса выставлены маленькие гробы для животных, и когда Васька удирал от погони, он запрыгнул в один из них. И тут крышка гроба захлопнулась.

Ваську отдали в добрые руки, где он прожил пять лет. Но потом все-таки убежал, ведь он уличный кот.

Кстати, о кладбище домашних животных вы можете почитать тут.

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