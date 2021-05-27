«Это история про любовь и одиночество»: как работает единственное на Урале кладбище домашних животных

Здесь покоятся любимые питомцы уральцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О смерти думать не хочет никто: это страшно, да и саму тему часто обходят стороной. Когда в мир иной уходит близкий человек, сначала испытываешь шок, затем принимаешь ситуацию. Но однозначно, каждый знает о погребальных традициях. А что если это случается с любимым животным? В России всегда домашних питомцев хоронили или в лесу в коробке из-под обуви, или на полянке. Однако это запрещено по закону.

Мертвые домашние животные в нашей стране официально называются биологическими отходами. Звучит само по себе не очень, но тела кошек или собак необходимо утилизировать. Иначе штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Много лет как существуют специальные фирмы, которые могут приехать в семью, которая потеряла любимое животное, забрать труп, а после привезти прах. Но в России есть еще и кладбища для домашних животных, одно из трех в стране находится в Екатеринбурге. «Комсомолка» прогулялась по нему и узнала, как хоронят братьев наших меньших.

Животные после смерти попадают на радугу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«А ВЫ ТОЧНО ПРАХ НАШЕГО ЖИВОТНОГО ОТДАЕТЕ?»

Среди высоких сосен на полянке в полуметре друг от друга вырастают из земли надгробные плиты. Но мраморные памятники будто бы уменьшенные копии тех, что мы привыкли видеть на человеческих могилах. Это «Сад памяти» - единственное кладбище домашних животных на Урале.

Здесь покоятся кошки, собаки, хорьки, кролики, попугайчики и даже львица. На каждой могилке своя табличка и кличкой питомца. Хозяев просят писать имена животных так, как они называли их дома при жизни, а не как указано в ветеринарном паспорте. Поэтому на табличках можно встретить ласковые «Печенька», «Семочка» «Митюша», «Веничка», а не Ванда-Мария Первая и что-то в этом духе.

На табличках ласковые клички питомцев и добрые слова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Можно и надпись оставить, написать последние слова для своего любимца или сказать спасибо животному за преданную дружбу.

- «Тепло души осталось вместе с нами», «Храню в душе твое большое сердце», «И в памяти нашей ты вечно живой», - читаю надписи на плитах.

Каждая из них написана с болью и слезами.

«Сад памяти» появился в Екатеринбурге в 2013 году. Администрация города выделила предпринимателям 4 гектара леса в черте уральской столицы, в районе Птицефабрики.

Рядом с традиционными могилками, семь рядов колумбария и «радужная зона» для тех, кто не хочет хоронить животное в лесу.

- Кладбище домашних животных – это истории о любви и одиночестве. Любви тут очень много, с другой стороны – одиночество. Очень часто люди заводят животных и любят их человеческой любовью. На кладбище это очень хорошо видно, - рассказывает Виктория Шинкарева, исполнительный директор компании «Сад памяти». Захоронения у нас праховые, потому что так положено по закону. У нас здесь целый комплекс ритуальных услуг. Мы делаем кремацию, есть небольшой прощальный зал перед этой процедурой. Как только мы начинали работать, то выяснили, что люди приезжают сюда, чтобы поплакать над своим животным.

"Сад памяти" единственное кладбище домашних животных на Урале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цикл услуг включает в себя и доставку животных на специальной машине, хранение в холодильной комнате, кремацию и само захоронение. Кстати, последнее по желанию клиента. Либо хозяину животного отдают урну с прахом питомца.

- Так как мы единственное такое кладбище, люди к нам приезжают из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Тюмени, Челябинска. Но они приезжают не на кладбище, а за индивидуальной кремацией. Ведь кода животное умирает и люди к нам обращаются, первым делом спрашивают «а точно вы прах нашего животного отдаете?». Ветклиники сами не делают кремацию. Здесь это проходит день в день, - продолжает Виктория.

Колумбарий тоже окрашен в цвета радуги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом с традиционным кладбищем несколько секций колумбария, который раскрашен в радужные цвета. Здесь в «Саду памяти» говорят, что четвероногие друзья после смерти попадают на радугу. Колумбарий выглядит как стена из нескольких ячеек. Несколько ячеек определены для животных из приютов, они закрыты мраморными плитами. Другие ячейки под стеклом. Суть в том, что человек может положить туда любимые игрушки и фотографии своего питомца, если не в силах их выбросить. Во многих ячейках есть по две, три и даже четыре урны.

В колумбарии хранятся урны с прахом или под стеклом, либо под мраморной плитой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ДОРОГО ПИТОМЦА

Домашние животные – наши друзья, и поскольку о них вспоминают только хорошее, на кладбище нет ничего черного. Только лишь надгробные плиты и таблички и только потому что на них лучше видно изображение и надпись. Урны для праха тоже цветные, но есть и стандартные мраморные.

- Когда человек хоронит свое животное, для него это очень теплая история. Они поплакали, в дальше с теплотой об этом вспоминают. Мы даем возможность не только традиционно к этому подойти. Необязательно ставить памятники, можно и табличку. Она нужна для идентификации животного. А после вы можете хоть цветы посадить там, поставить домик. Это ведь вся история про экологичность. Единственное, что мы не разрешаем, так это делать железные оградки, как на стандартных кладбищах, - говорит наша собеседница.

В колумбарии кроме урны с прахом люди оставляют любимые игрушки своих питомцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На кладбище домашних животных захоронено преимущественно кошки, в меньшем количестве собаки. Но есть и другие домашние питомцы: попугайчики, крыски, хорьки.

Устроить похороны своему домашнему любимцу удовольствие не дешевое, но доступное. Стоимость индивидуальной кремации составляет от 3 200 тысяч рублей для животного до 10 килограммов, и 9 300 для животного от 60 до 70 килограммов. Общая выйдет дешевле от 1,5 до 4 тысяч.

По 5 тысяч стоят захоронения в лесной зоне или на радужном кладбище, в колумбарной ячейке под мраморной плиткой — тоже 3 тысячи рублей, под стеклянной — 8 тысяч рублей. А со второго года придется платить аренду за содержание могилки — 2 тысячи рублей в год. Стоимость традиционного памятника — от 7,5 до 20 тысяч рублей.

ЧЕМ ВЫШЕ ЧУВСТВО ВИНЫ, ТЕМ БОЛЬШЕ ПАМЯТНИК

Хозяева животных тоже проявляют фантазию. Кого-то устраивает обычная табличка с кличкой петомца на могиле, кто-то выбирает бокс под стеклом в колумбарии. Попадая в «Сад памяти», в глаза бросаются две оригинальные могилки. Обе выполнены в виде домика.

Могила собаки в виде трехэтажного домика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деревянный дом – это будка, здесь покоится пес.

- К нам обратился мужчина, умер его любимый пес, который прожил с ним 14 лет. Сказал, что не хочет традиционный памятник. Мы делали ему эскиз, но мужчине ничего не нравилось. В итоге он решил сам сделать памятник – сделал трехэтажный домик, - объясняет Виктория.

Второй дом – кошкин. Его поставила молодая девушка в память о любимой кошки. Она тоже хотела что-то оригинальное и увидела будку собаки, загорелась идеей сделать такой же.

- Она хотела, чтобы мы установили домик как мультике. Мы его и срисовали от туда. Женщина украсила все игрушками и цветами. Она очень часто приезжает с букетом живых белых роз. Одну розу всегда дарит или мне, или другом администратору.

Хозяйка навещает любимую кошку несколько раз в месяц. принося букет белых роз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одна заметная могила – памятник йоркширскому терьеру по кличке Жора. Пес погиб при печальных обстоятельствах.

- Жору подарила мужчине его девушка. Однажды хозяин собаки уехал в командировку и оставил его дома, оставив открытым вещевой шкаф. Пес залез в него и начал играть с галстуками, в итоге запутался в них так, что в конце концов задохнулся. Мужчина к нам обратился и был готов заплатить любые деньги. Он чувствовал себя очень виноватым перед своей любимой собакой, не доглядел за ним. Вот и поставили памятник Жоре в полный рост. Но хозяин так его ни разу и не навестил.

По словам Виктории, есть хозяева, которые приезжают на кладбище через день, кто-то раз в месяц. Есть и такие, кто после захоронения ни разу не появились у могилы.

Памятник йорку Жоре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЬВИЦА ЧЕЛСИ ЗДЕСЬ ОБРЕЛА СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ

Эта история заставила всполошиться не только зоозащитников, но обычных неравнодушных людей. В 2014 году одна дамочка перевозила в поезде из Москвы в Сургут восьмимесячную львицу. К слову, хищница на тот момент весила 90 килограммов. По документам животное было обычной кошкой. А чтобы львица была послушной, ее накачали успокоительными. Но на станции в Екатеринбурге, хищница проснулась и начала бродить по вагонам и рычать.

Львица Челси с печальной судьбой нашла здесь покой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Тогда на вокзал приехали полицейские, ветеринары и даже дрессировщик из цирка. Львицу удалось усыпить. Поскольку ни цирк, ни зоопарк не могли ее взять себе, объявился какой-то, мы их называем «черный ветеринар». Челси накачали снотворным и этот мужчина повез ее к себе. В итоге она не выдержала и задохнулась. Похоронили ее здесь на кладбище, я сама это предложила. Надпись на табличке «Львица Челси здесь обрела свой последний приют», я придумала сама, - рассказывает Виктория Шинкарева.

Могилу Челси никто не посещает. Лишь сотрудники кладбища убирают ее и иногда кладут цветы. Посетители тоже изредка оставляют у надгробной плиты угощения в виде консервы с паштетом.