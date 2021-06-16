«Ты выставил ее алкоголичкой!»: олимпийский чемпион Егор Мехонцев заступился за Бузову и вызвал Губерниева в зал бокса

Боксер рассказал, что лично не знаком с телеведущей. Фото: Алексей Булатов/ КП, скриншот видео канала "Матч-ТВ"

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев жестко высказался в адрес Дмитрия Губерниева. Титулованный екатеринбуржец сделал это из-за перепалки, которая произошла между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым в эфире телеканала «Матч-ТВ». Тогда комментатор спросил у Ольги Бузовой, перестала ли она пить коньяк по утрам. Этот вопрос теледиве показался оскорбительным. Девушка расплакалась в прямом эфире.

Егор Мехонцев посчитал поведение Дмитрия Губерниева недостойным и обрушился на него с резкой критикой. В частности, спортсмен обозвал журналиста «моральным уродом».

- Морально опущенный человек всегда проявит себя, как бы он это не маскировал! Не знаю лично Ольгу Бузову, не интересуюсь ее жизнью, не могу ее характеризовать, но зато очень видно поведение человека незаслуженно награжденного государственным орденом «Александра Невского» - полупокера Димы Губерниева! – написал спортсмен в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. Ред.).

Также олимпийский чемпион назвал перепалку между Бузовой и Губерниевым «дном».

- Ты выставил Ольгу Бузову алкоголичкой. Но твое поведение всем говорит о том, что ты самый настоящий наркоман. Приходи в зал бокса, мы с тобой пообщаемся. Конечно же я не буду тебя бить, я воюю только с равными, - заявил боксер.

«Комсомолка» связалась с Дмитрием Губерниевым и попросила его прокомментировать высказывания Егора Мехонцева.

- Я не знаю, кто это. Сейчас многие люди пиарятся за мой счет, поэтому, что здесь говорить, - заявил Дмитрий Губерниев.

Екатеринбургский спортсмен не в первый раз комментирует острые темы. Например, в конце декабря он высказался по поводу скандала, который случился после стычки Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Тогда перепалка бойцов кончилась массовой дракой в октагоне.

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