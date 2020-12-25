В российском ММА очередной скандал. Накануне во время турнира АМС Fight Nights после одного из боев в клетку зашел известный боец Владимир Минеев, который присутствовал на турнире в качестве почетного гостя. Минеев взял микрофон и вызвал на бой своего давнего соперника Магомеда Исмаилова.Здесь нужно отметить, что у спортсменов в последние годы наметилось серьезное противостояние. В 2018-м они провели поединок, но победителя тогда не выявили – он кончился ничьей, а перед боем бойцы не скупились на ругательства в адрес друг друга.Все ждали продолжения противостояния. 24 декабря оно произошло, но, кажется, совсем не так, как того ожидали поклонники ММА.Короткий разговор в октагоне между известными бойцами, оба из которых были на турнире почетными гостями, после недолгого разговора перерос в массовую драку. Судя по видео, Владимир Минеев оказался в восьмиугольнике практически один, а Магу поддержали многочисленные земляки. Остановить массовую драку удалось только после вмешательства ОМОНа. После этого на Магомеда Исмаилова составили административный протокол по статье 20.1 КоАП (\\"Мелкое хулиганство\\").О массовой драке уже высказались многие известные персоны от мира единоборств. «Комсомолка» решила поговорить с олимпийским чемпионом по боксу, екатеринбуржцем Егором Мехонцевым.- Мага сделал финт (имитация удара), напугал его этим движением, а Минеев среагировал на это движение – выбросил настоящий удар, - разбирает боксер начало потасовки. – После этого в ринг полезли разные люди. Кто-то начал разнимать, а кто-то начал пинать. Кажется, пинали Минеева, хотя из видео плохо понятно, кого именно. Где была служба безопасности, которая не должна была пускать этих людей в клетку? Это ошибка организаторов.Егор Мехонцев считает, что в этой потасовке виноваты оба бойца. Также олимпийский чемпион уверен, что изначально Магомед Исмаилов и Владимир Минеев просто хотели подогреть интерес к бою, но это вышло из под контроля.- Это была пиар-кампания. Но если вы ее делаете, то вы хотя бы предупредите об этом своих сторонников, друзей, братьев (я про тех, кто забежал в клетку). Но этот пиар вышел из под контроля. Я считаю, что этот пиар на одном уровне с тем, что до этого делал Дзюба, - подытожил Егор Мехонцев.Олимпийский чемпион отмечает, что подобные потасовки происходят именно на турнирах по смешанным единоборствам. На соревнованиях по боксу такого не бывает.- За 20 лет я ни разу такого не встречал!Егор Мехонцев рассказал, что из двух участников конфликта знаком только с Владимиром Минеевым. Около 10 лет назад он стоял с ним в паре во время спарринга.Напомним, что недавно Магомед Исмаилов сразился с уральским бойцом Иваном Штырковым. Мы подробно рассказывали о поединке и его результатах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭто просто бизнес: зачем бойцы ММА Исмаилов и Минеев устроили массовую драку. Не исключено, что это - просто раскрутка их будущего боя. Непримиримым соперникам нужны 50 млн рублей (подробнее)