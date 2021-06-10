В Екатеринбурге запустили Яндекс.Лавку: продукты и готовую еду доставляют за 10 — 15 минут

В Екатеринбурге начала работать Яндекс.Лавка. Это сервис доставки продуктов, готовой еды, здоровых снеков, горячего кофе и выпечки. В городе запустили сеть мини-складов, где собирают заказы. В итоге курьер доставляет быстрее, чем самому отправиться в магазин.

Такой формат доставки продуктов и товаров первой необходимости — один из главных трендов в крупных городах. Уральская столица стала пятым российским миллионником в географии проекта.Запуск в Екатеринбурге посетили представители регионального правительства. Свою оценку нового сервиса дал министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев:

— Развитие многоформатной торговли — один из векторов потребительского рынка, в том числе в Свердловской области. Интернет-торговля — динамично развивающаяся отрасль. Развитие подобных проектов направлено на удовлетворение растущего спроса и расширение сервиса для потребителей.

Расскажем подробнее, как работает Яндекс.Лавка в Екатеринбурге.

Что можно заказать

2500 самых необходимых товаров: овощи, фрукты, хлеб и конфеты, молочная продукция, мясо, курица, вода и сок, корм для животных — все что мы привыкли покупать в магазинах. Более трети ассортимента местные производители и хозяйства из соседних регионов.

Например, молоко от Ирбитского молокозавода или из Талицы, мясо от «Ромкор» и «Черкашин и партнеръ», птица — «Рефтинская» и «Продо». Мороженое и полуфабрикаты от «Уральские пельмени» и «Сальников». Есть ирбитские яйца, хлебобулочные изделия «СМАК», напитки «Уральские источники».

Есть готовые блюда и свежесваренный кофе

Готовую еду поставляют местные заведения. Для Яндекс.Лавки готовят фабрика-кухня «Знакомое место» и производитель блюд для любителей здорового питания NRGFOOD.

Сейчас в меню готовой еды более сотни позиций: супы, сэндвичи, салаты и второе. А еще в Лавках можно заказать кофе: американо, капучино и латте с разными сиропами и флэт уайт. Чтобы напиток не остыл, его делают прямо перед выходом курьера и убирают в термосумку.

Куда доставляют

Лавки заработали в Чкаловском, Кировском, Ленинградском, Орджоникидзевском, Ленинском, Верх-Исетском и Октябрьском районах Екатеринбурга. Сейчас сервис охватывает более 500 тысяч жителей Екатеринбурга. Оформить доставку можно с 7:30 до 23:30. В планах сделать круглосуточную доставку.

В городе запустили 13 мини-складов. На языке бизнеса они называются даркстар (от англ. dark store). Здесь нет покупателей — только сотрудники, которые собирают заказы и передают велокурьерам или водителям-партнерам Яндекс Go.

— У каждой точки радиус доставки 1,5 километра. Мы гарантируем доставку в течение 15 минут. В Казани у нас средний показатель в 13 минут, в Екатеринбурге мы надеемся его побить. К любому заказу можно добавить свежие продукты — овощи, фрукты, хлеб, молоко и так далее, — рассказал операционный директор Яндекс.Лавки Вадим Петров.

В ближайшие месяцы зона доставки расширится на весь Екатеринбург.

Как заказать

Скачать приложение Яндекс.Лавка для iOS или Android. Можно использовать приложения Яндекс Go или Яндекс.Еда. Обычно доставка бесплатная, но ночью и в час пик могут быть другие условия

КСТАТИ

Курьер доставит не только продукты

В Екатеринбурге работает функция «Доставка по клику». Пользователь делает заказ в Яндекс.Маркет. Товар приезжает в ближайшую Лавку, откуда в любой момент можно вызвать курьера. Вы сами выбираете время доставки, а не ждете курьера «в первой половине дня». К любому заказу можно добавить свежие продукты из ассортимента Лавки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На виртуальную полку в сервисе могут попасть ещё больше местных производителей

В Яндекс.Лавке действует проект «Экспериментальная полка». Небольшие производители из Екатеринбурга и области, которым сложно попасть на полки крупных сетей, могут попробовать себя в Лавке. Если продукция будет востребована, тогда можно попасть в постоянный ассортимент сервиса. Для этого нужно подать заявку на сайте.