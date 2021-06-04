«Лежали в обнимку»: екатеринбурженку, пропавшую неделю назад, нашли мертвой в квартире ее парня

Кристина и Константин числились в розыске, как пропавшие без вести. Фото: соцсети

В Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую девушку, которую искали с конца мая. 22-летнюю Кристину Ромашеву искала полиция, а также волонтеры поисковых отрядов.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, девушку нашли в квартире ее молодого человека на Рощинской,27. Официально мужчина не работал, в прошлом он был судим за кражу.

- Мужчина, как и его девушка, были объявлены в розыск как пропавшие без вести. По предварительным данным, причиной их смерти стала передозировка наркотиками. В квартире нашли две пластиковые карты со следами белого порошка, а также 500-рублевую купюру с аналогичными следами, - рассказал наш собеседник.

Он уточнил, что предварительная давность смерти составила около семи дней. Парень и девушка в момент когда их нашли лежали в обнимку на кровати.

Кристина пропала в конце мая. Фото: соцсети

Точная причина их смерти, как и вещество, найденное у них в квартире, будут определены в ходе экспертизы.

Информацию о смерти Кристины и Константина подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

- Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области проводит по данному факту доследственную проверку, - рассказали «КП» в ведомстве.

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