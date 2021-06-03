Татуировки от плеч до кистей: в Екатеринбурге пропала 22-летняя девушка

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 22-летнюю Ромашеву Кристину Владимировну. Девушка вышла из дома 29 мая, с тех об ее местонахождении нет никакой информации.

- Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы до плеч, карие глаза, к особым приметам можно отнести татуировки-рукава от плеча до кистей, - сообщают волонтеры.

В момент пропажи была одета в черные шорты, черную майку, белые кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Кристина Ромашева, позвоните на номер горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или сообщите по единому телефону экстренных служб «112».