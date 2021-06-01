29 мая россиянка должна была вернуться на родину. Фото: Виталий КАРНАУХ

Полиция Ларнаки объявила в розыск 56-летнюю екатеринбурженку Екатерину Романову. Врач пропала 29 мая, когда должна была покинуть Кипр. В клинике микрохирургии глаза подтвердили, что Романова находится в отпуске до 8 июня, но не стали комментировать информацию о пропаже.

- В последний раз ее видели в длинных белых штанах и черной блузке, - говорится в ориентировке полиции Ларнаки.

Всем, кто знает что-нибудь, что может помочь найти ее, просим обращаться в полицейское управление Ларнаки по телефону 24-804060, в ближайший полицейский участок или по номеру 1460.

После публикации на нашем сайте с редакцией «КП» связалась дочь Екатерины Евгеньевны. Она заверила нас, что с ее матерью все в порядке.

- С мамой все хорошо. Она находится в отеле. Просто решила продлить себе отпуск, не стоит волноваться, - пояснила Александра Романова.

СПРАВКА

Екатерина Романова - врач офтальмолог высшей категории, ее стаж 25 лет. Ведет первичный диагностический приём детей от 0 лет.

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