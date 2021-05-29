На пляжи ходить можно, но только, чтобы позагорать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном управлении Роспотребнадзора озвучили список водоемов Екатеринбурга и Свердловской области, на которых можно отдыхать, но нельзя купаться.

Причиной запрета на купание стало качество воды и отсутствие правильно обустроенных зон для безопасного купания.

Купание в Екатеринбурге и Свердловской области по-прежнему запрещено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В список мест для отдыха на берегу водоема попали:

1. Часть берега озера Шарташ в Екатеринбурге

2. Озеро «Калиновские разрезы» в Екатеринбурге

3. Пруд Кузнецова в Екатеринбурге

4. Карьер «Калиновский хутор» в Екатеринбурге

5. Часть берега озера «Балтым»

6. Часть берега Нижнетагильского водохранилища

7. Кушвинское водохранилище с прибрежной зоной станции «Водная» в городе Кушва

8. Верхнесысертское водохранилище на базе отдыха «Солнечный камень»

9. Жупановское озеро.

Рядом с указанными водными объектами есть безопасные места для отдыха, соответствующие требованиям санитарного законодательства.

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