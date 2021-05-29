На пляжи ходить можно, но только, чтобы позагорать
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В региональном управлении Роспотребнадзора озвучили список водоемов Екатеринбурга и Свердловской области, на которых можно отдыхать, но нельзя купаться.
Причиной запрета на купание стало качество воды и отсутствие правильно обустроенных зон для безопасного купания.
Купание в Екатеринбурге и Свердловской области по-прежнему запрещено
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В список мест для отдыха на берегу водоема попали:
1. Часть берега озера Шарташ в Екатеринбурге
2. Озеро «Калиновские разрезы» в Екатеринбурге
3. Пруд Кузнецова в Екатеринбурге
4. Карьер «Калиновский хутор» в Екатеринбурге
5. Часть берега озера «Балтым»
6. Часть берега Нижнетагильского водохранилища
7. Кушвинское водохранилище с прибрежной зоной станции «Водная» в городе Кушва
8. Верхнесысертское водохранилище на базе отдыха «Солнечный камень»
9. Жупановское озеро.
Рядом с указанными водными объектами есть безопасные места для отдыха, соответствующие требованиям санитарного законодательства.
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