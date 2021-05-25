До «крестного отца» далеко: дело уральца, которого судят по статье «воров в законе», получило неожиданный поворот

За плечами мужчины множество судимостей. Первую из них он «заработал» еще в конце 80-х годов. Фото: скриншот видео программы "Патрульный участок"

Дело 53-летнего Владимира Кузнецова, который по версии следствия является так называемым «смотрящим» за Верхней Салдой, получило неожиданный поворот.

Напомним, Кузнецов проходит обвиняемым по статье ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Для Свердловской области это первый процесс по данной уголовной статье. Она появилась в российском законодательстве лишь в 2019-м году. До недавнего времени по ней обвиняли только «воров в законе». Владимир Кузнецов стал первым фигурантом новой статьи УК, не имея этого статуса в криминальном мире.

Также Владимир Кузнецов, который по словам силовиков в криминальной среде имеет прозвище Лис, проходит обвиняемым по статьям о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, а также по принуждению к сделке. По версии следствия, Кузнецов и трое его подельников совершали мошенничества с квартирами неблагонадежных граждан, которые являлись алкоголиками и бывшими заключенными. Полиция считает, что имело место 17 таких эпизодов.

По статье о занятии высшего положения в преступной иерархии подсудимому грозит до 15 лет колонии. Но защите Владимира Кузнецова удалось добиться, чтобы Свердловской областной суд отправил дело по этой статье обратно в прокуратуру.

- Суд посчитал, что нарушено право обвиняемого на защиту, так как формулировки обвинения абстрактные, и не содержат указаний на конкретные действия Кузнецова. Почему следствие пришло к выводу, что он является «смотрящим», я не знаю. Каких-либо доказательств того, что его назначили на эту криминальную должность, в материалах дела нет. Есть лишь какие-то слухи и домыслы со стороны потерпевших, о том, что он якобы является криминальным авторитетом, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Владимира Кузнецова Алексей Макуха.

По словам защитника, в деле Владимира Кузнецова фигурирует некая запись телефонного разговора. В ней собеседник называет мужчину (по версии следствия это Кузнецов) «дедом» и «дедулей». По мнению силовиков, такое обращение доказывает факт того, что Владимир Кузнецов является криминальным авторитетом.

- Мой внук тоже называет меня «дедом» и «дедулькой» в телефонном разговоре. И что? Это значит, что на меня тоже нужно возбуждать дело по статье 210.1 УК РФ? – недоумевает адвокат. - Нужны конкретные доказательства того, что человек занимался этой деятельностью, что к нему ходили решать определенные вопросы (например, как в фильме «Крестный отец»), что у него есть определенные атрибуты, какой-то «воровской общак». Но никаких доказательств этого нет.

Также следствие опирается на экспертизу института ФСИН. Полиция обратилось к экспертам с вопросом о том, кого можно считать лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

- В ответе говорится, что такими лицами являются те, кого называют «смотрящими» и «ворами в законе». Но все знают, что высшая ступень в преступной иерархии это именно «воры в законе», а не «смотрящие», «положенцы» или какие-то «козырные фраера». Кроме того, хотелось бы понимать, кто это писал. Там не указана ни должность, ни фамилия, ни стаж работы, ни образование. Не ясно, кем составлен этот ответ, кто давал эти разъяснения? Кроме того, ответ не касается непосредственно Кузнецова, - рассказал Алексей Макуха.

После задержания Владимира Кузнецова отправили в СИЗО. Причем сидел он в одиночной камере. Этот факт, по мнению следствия, также должен был указывать на то, что мужчина является криминальным авторитетом.

- То есть, ему предъявили обвинение по статье занятие высшего положения в преступной иерархии. Обвинение «тяжелое», поэтому человека помещают под стражу. С учетом тяжести предъявленного обвинения, сотрудники ФСИН помещают его в одиночную камеру, и после этого следователь пишет: раз его поместили в одиночную камеру, как обвиняемого по статье 210.1, это и является доказательством того, что он совершил данное преступление. Это же бред! – считает адвокат.

Позже Владимира Кузнецова выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест, сейчас он находится под мерой пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено общаться со свидетелями и другими фигурантами дела.

Пока Алексей Макуха не знает, будет ли обвинение обжаловать решение суда о возвращении дела в прокуратуру.

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