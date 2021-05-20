На Урале начался первый процесс по статье «воров в законе»: кого по ней уже посадили в России

Во время задержания Владимир Кузнецов решил выпить кофе, но спецназовец запретил это сделать. Фото: скриншот видео

В Свердловской области начался первый судебный процесс по достаточно редкой статье уголовного кодекса – «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Эта статья появилась в России совсем недавно – в 2019-м году. Как правило, по фигурантами по статье 210.1. УК РФ являются так называемые «воры в законе». Минимальное наказание по ней восемь лет колонии, а в пиковом случае авторитетам может грозить до 15 лет лагерей.

В Свердловской области «чести» стать первым подсудимым по редкой статье удостоился Владимир Кузнецов. Свердловчанин в криминальном мире известен под прозвищем Лис. Как рассказали в региональном ГУ МВД, мужчина имеет статус так называемого «смотрящего» за Верхней Салдой.

Владимира Кузнецова задержали в феврале 2020 года. Оперативники из полицейского главка брали авторитета при поддержке бойцов СОБРа. Интересно, что в момент задержания у себя на квартире «смотрящий» собирался попить кофе и оставил эту попытку только после настоятельного требования спецназовца.

- Давайте-давайте, вы как будто в первый раз, - призывал авторитета поторопиться боец СОБРа.

За плечами Владимира Кузнецова и правда множество судимостей. Привлекаться по уголовным статьям он начал еще в конце 80-х. В его биографии есть разбой, хулиганство, вымогательство и другие преступления.

Визит оперативников в квартиру «смотрящего» в феврале 2020 года в первую очередь был связан с уголовным делом о банде «черных риэлторов». Силовики считают, что Владимир Кузнецов был лидером этой группы.

- Банда не стала изобретать велосипед, выбирая объектами преступлений людей, которые имели проблемы с алкоголем, долги по «коммуналке» и проблемы с законом, - уточнили в полиции.

Интересно, что в банде «черных риэлторов» была женщина с довольно специфическим криминальным профилем.

- Она должна на протяжении длительного времени пить с потенциальными жертвами, входя к ним в доверие. После чего убеждала их продать жилье, обещая взамен избавление от долгов и разницу в стоимости квартиры на руки, - уточнили в полиции.

Но в реальности ничего из обещанного люди не получали. Многие лишались единственного жилья, оставаясь на улице.

Свой криминальный путь авторитет начал в конце 80-х годов. Фото: "Патрульный участок"

Всего, по версии следствия, банда совершила 17 мошенничеств с квартирами уральцев. Помимо Владимира Кузнецова на скамье подсудимых оказались еще трое его подельников: Николай Зимин, Зурия Тарскова и Нина Боровкова. На всех заведены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц». Помимо этого дела, салдинского Лиса обвиняют по статьям о принуждении к совершению сделки и отмывании денег.

20 мая в Екатеринбурге в Свердловском областном суде состоялось предварительное слушание по делу Владимира Кузнецова и его «коллег по бизнесу». С учетом того, что все обвинения против Лиса объединили в одно дело, до приговора Кузнецову достаточно далеко.

Первым, кого в России осудили по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», стал уроженец Тбилиси Шалва Озманов (Кусо). Это произошло в октябре 2020 года.

- Озманов имеет уголовный статус так называемого «вора в законе» и занимает высшее положение в преступной иерархии. В связи с этим лица уголовно-преступной среды, имеющие более низкий криминальный статус, согласно существующим негласным нормам и правилам обязаны подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. При этом он пользуется у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом и имеет сферу своего влияния на территории Московского региона и Краснодарского края, - рассказали в генеральной прокуратуре.

Помимо статьи 210.1. Шалву Озманова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, а также в перевозке и ношении огнестрельного оружия.

Следствие и суд установили, что в августе 2014 года Озманов на улице Полярной в Москве выстрелил из оружия с самодельным стволом в администратора автомойки, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Шалву Озманова приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

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