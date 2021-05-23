Под Екатеринбургом водитель квадроцикла погиб, врезавшись в дерево

Водитель проехал всего лишь 400 метров. Фото: УГИБДД

Под Екатеринбургом произошло жестко ДТП, в результате которого погиб водитель квадроцикла, а его пассажир попал в больницу с переломом позвоночника.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, ЧП произошло в субботу, 23 мая около 8 часов утра в поселке Верхнее Дуброво (расположен в 31 км от Екатеринбурга. – Прим.Ред.).

- По предварительным данным, 32 - летний водитель квадроцикла не справился с управлением, и допустил наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель квадроцикла от полученных травм скончался на месте, 29-летний мужчина - пассажир квадроцикла - с травмами различной степени тяжести доставлен в Белоярскую ЦРБ. У него диагностирован перелом позвоночника, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Инспекторам предстоит выяснить, был ли в крови мужчин алкоголь. Фото: УГИБДД

Инспекторы установили, что водитель не имел права управления. Утром мужчины выехали на квадроцикле «BRP» из сада «Раздолье» в Верхнее Дуброво, чтобы сходить в магазин. Водитель проехал всего лишь 400 метров, после чего угодил в дерево.

- Полицейские выяснили что погибший водитель зарегистрирован в городе Алапаевск, проживал в Екатеринбурга, а в поселке Верхнее Дуброво у него находится дачный участок, - уточнили в ГИБДД.

Квадроцикл принадлежал погибшему, правда мужчина его на себя не зарегистрировал, как того требует закон.

Пострадавшим оказался житель Каменска-Уральского. В ГИБДД добавили, что в момент аварии защитных шлемов не было ни на водителе, ни на его пассажире.

Полицейские уже допросили возможных очевидцев. Сейчас по факту случившегося продолжается проверка. В ходе нее инспекторы, в частности, выяснят, был ли алкоголь в крови погибшего и его пассажира.

В Госавтоинспекции напомнили, что использование защитного шлема во время поездок на мототранспорте обязательно и иногда это правило может сохранить жизнь.

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