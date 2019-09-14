Влетел в кучу щебня: житель Нижнего Тагила разбился на квадроцикле

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-14T13:17:51+03:00

Мужчина ехал в темноте и не заметил препятствие

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В ночь на 14 сентября 31-летний автолюбитель из Нижнего Тагила погиб, катаясь на квадроцикле. Смертельная авария произошла около двух часов пополуночи на лесной дороге в 8 километрах от дороги на Ису.

Мужчина ехал в темноте и не заметил кучу щебня, в которую влетел на скорости. В результате налета на препятствие квадроцикл перевернулся. А мужчина погиб на месте аварии.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

- Сотрудниками полиции на месте происшествия проведен осмотр транспортного средства и места происшествия, установлена личность водителя, - сообщают в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Водительский стаж погибшего составлял 13 лет, у него были права нескольких категорий: А,А1,В,В1,С,С1,М. На квадроцикле он ехал без мотошлема.

ИСТОЧНИК KP.RU