На западе Свердловской области выпал град размером с перепелиное яйцо

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В Свердловской области неожиданно выпал град. Стихия застала врасплох жителей небольших поселков Бисерть и Михайловский на западе региона. Вечером 18 мая похолодало, усилился ветер, а ближе к ночи населенные пункты засыпало осадками.

- Град был размером с куриное яйцо, на улицу было страшно выйти. Нам пробил все теплицы, - рассказала местная жительница.

Уральские синоптики говорят, что по их прогнозам града быть не должно. Осадки прошли локально и в других частях региона не зафиксированы, только в Бисерти и Михайловском.

- Обычно такие явления вызывают атмосферные фронты, но вчера такого не было. Поэтому нам не очень понятна физика этого явления, - комментирует Галина Шепоренко, главный синоптик Свердловской области. – В ближайшее время ожидается теплая погода в регионе, температура в районе 25-30 градусов. В выходные вероятность кратковременных дождей увеличивается.

В интервью «Комсомолке» Галина Шепоренко объясняла, почему в Свердловской области такие явления, как град или снег в мае, считается нормой. По словам синоптика, в это время, когда на Урале уже тепло, в Арктике еще очень холодно. Когда арктический циклон опускается в наши широты, то вероятность похолодания повышается.

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко: «Мы не боги, но наш прогноз верный на 98%». Галина Шепоренко рассказала, почему на майские праздники иногда выпадает снег и можно ли доверять долгосрочным прогнозам (подробнее).