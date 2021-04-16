Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко: «Мы не боги, но наш прогноз верный на 98%»

Галина Шепоренко работает в метеослужбе почти 50 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как поется в известной песне «Главней всего погода в доме», но главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко знает, что это далеко не так. Предсказывать морозы или ураганы это не гадать на кофейной гуще – это сложная и ответственная работа. Галина Андрияновна работает в Уральском Гидрометцентре почти 50 лет и знает все о погоде.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ – СУЩЕСТВУЕТ

- Сейчас погода преподносит нам постоянные сюрпризы. Например, раньше морозы в -25 считались нормой, а сейчас это редкость и воспринимается как аномальные. Почему так происходит?

- В 1968-69 году была самая холодная зима. В течение трех календарных месяцев, 39 дней, температура была -25 градусов и ниже, иногда до - 42 градусов. Прошедшая зима тоже показалась всем холодной. Она действительна была холодной, но не настолько. Самая низкая температура была -32 градуса, а дней с температурой ниже 25 градусов – всего десять. Сорокоградусных морозов у нас в Екатеринбурге не было очень давно, лет сорок. Зимы стали теплее, климат меняется. Почему так происходит трудно сказать. Ученые до сих пор спорят: одни говорят, что это естественные колебания климата, а другие – что это антропогенные факторы, например, сжигание, ископаемого топлива.

- Ученые спорят о глобальном потеплении, как вы считаете – это миф или оно действительно существуют?

- Оно существует, никто не может отрицать, что температура все-таки повышается. В нашей стране, в том числе и на Урале, 2020 год был самый теплый в истории метеонаблюдений. Тенденция к потеплению сохраняется с 70 годов прошлого века.

Метеостанция в Екатеринбурге работает с 1934 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Какая тенденция в погодных изменениях появилась в последнее десятилетие?

- Десять лет слишком небольшой срок, чтобы судить о климатических изменениях. В рамках Всемирной метеорологической организации принято считать, что период анализа должен быть не менее 30 лет. Чтобы сопоставлять глобальные данные, принят за основу период с 1961 по 90-й год. То есть высчитанные данные за тридцать лет. И это считается климатической нормой. Климат теплеет, это факт. Например, лето 2010 года было очень теплым и тогда было много природных пожаров, лето 2020 года – запомнилось рекордом, в июле температура подняла до 39,1 градуса. Были и холодные зимы, но без рекордов.

- Какова точность прогнозов в Екатеринбурге и Свердловской области?

- Прогнозы на ближайшие трое суток точные на 95-98%. Учтите, что мы прогнозируем и опасные явления. В прошлом году было 27 опасных явлений в Свердловской области и 48 по Уралу. При этом методики прогнозирования опасных явлений пока не слишком совершенные, надежному прогнозированию с трудом поддаются некоторые летние явления: грозы, ливни, шквалы и град. Все потому что они быстро развиваются в течение нескольких часов.

- А какой прогноз следует считать точным, например, в отношении температуры?

- При прогнозе температуры есть допуск. Если мы в прогнозе указываем, что будет 14-16 градусов, то можно считать плюс-минус 2 градуса от краев этого интервала, то есть прогноз считается успешным при фактических значениях температуры 12-18 градусов. А вот если отклонение больше, то прогноз не оправдается.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ – ВОПРОС БУДУЩЕГО

- Наверное, это волнительно - делать прогноз погоды, который ждут сотни тысяч людей, а потом ждать – исполнится ли он…

- Волнительно. Зато ты быстро видишь результат своей работы и радуешься, если он оправдывается. Даже, если снег валит или ветер дует, ты доволен, потому что это по прогнозу. Напряжение испытываешь при очень быстрых и активных движениях в атмосфере, когда чередой идут циклоны и фронты. В такой ситуации синоптику приходится быть особенно бдительным, своевременно увидеть угрозу возникновения опасных явлений погоды и предупредить об этом.

За 50 лет работа синоптиков кардинально изменилась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас у всех в телефоне есть приложения, которые показывают прогнозы погоды. Насколько можно доверять им или нужно ориентироваться на ваш сайт или сайт Гидрометцентра России?

- Те прогнозы, которые идут в приложениях, автоматизированные, рассчитанные по численным моделям, надеюсь с использованием достоверных исходных данных. Но это все равно модельные прогнозы, которые не прошли критический анализ синоптика. У нас синоптики пользуются расчетными данными, которые предоставляют научные учреждения Росгидромета, но они просеивают эти данные, анализируют в соответствии со своими знаниями и опытом. Поэтому наши прогнозы более достоверные и надежные, их можно посмотреть на нашем сайте. И, кроме того, синоптики дают прогнозы опасных явлений, чего вы не увидите на других интернет-ресурсах.

- Почему Уралгидрометцентр не делает долгосрочных прогнозов, а Гидрометцентр России делает?

- Проблема долгосрочных прогнозов не решена, поэтому они не очень надежные, носят фоновый характер. Дается вероятное отклонение средней месячной температуры и осадков от климатической нормы. С помощью численного моделирования процессов в атмосфере можно дать детализированный посуточный прогноз не более чем на 10-14 дней. Поэтому не стоит доверять сайтам где, прогноз расписывается по каждому дню на месяц вперед. Долгосрочный прогноз могут делать только крупные метеорологические центры, располагающие мощной вычислительной техникой, информационной базой и научным потенциалом, в первую очередь, Гидрометцентр России (Москва) или Главная геофизическая обсерватория в Санкт-Петербурге. Ученые Росгидромета постоянно работают над совершенствованием методов долгосрочного прогнозирования.

С этих приборов синоптики каждый день снимают показатели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОМПЬТЕР СИНОПТИКА НЕ ЗАМЕНИТ

- Если не заглядывать так далеко, то какая погода нас ждет на майские праздники?

- Предварительный прогноз Гидрометцентра России показывает, что в Свердловской области и близлежащих регионах Урала количество осадков будет меньше нормы, а среднемесячная температура будет выше нормы на 1 градус. Это предварительный прогноз. С 16 апреля наступил холодный период. Летнего тепла не будет до конца апреля, температура будет держаться в пределах +10, +16 градусов. К маю, есть надежда, что потеплеет.

- Вы ведете статистику, например, самый жаркий день в Свердловской области, самый холодный… Можете рассказать, когда они были… Например, 50-градусные морозы ударили в 1962 году…

- Самый жаркий день в Екатеринбурге – 16 июля 2020 года. Тогда температура поднялась до плюс 39,1 градуса. Самый холодный день – минус 31 декабря 1978 года, было зафиксировано – минус 45 градусов, а на окраинах -47 градусов. На севере Свердловской области было еще холоднее – минус 54. С тех пор таких низких температур не было.

- Почему в Свердловской области в начале мая нередко выпадает снег или град? С чем это связано?

- Этому есть очень простое объяснение. Апрель и май – переходный сезон. У нас уже может быть тепло, почва оттаивает, а на арктическом побережье лежит снег, много льда. При опускании арктического холода в наши широты процесс взаимодействия с теплым воздухом наших широт идет иногда бурно из-за обострения температурных контрастов. Как следствие, возникают экстремальные явления. Могут быть и метели, и снегопады, и снежный покров. В моей памяти остался май 1984 года. 1 мая было очень тепло и солнечно, а 2 мая выпал снег. На следующий день все пошли на работу по колено в снегу, транспорт стоял.

- Вы работаете уже много лет: изменился ли способ определения погоды? Сейчас это делает машина или компьютер?

- Если говорить о наблюдениях, то значительная часть параметров измеряется автоматически. Автоматизированные измерения облегчили работу наблюдателям, теперь у них нет необходимости каждые три часа выходить на метеоплощадку чтобы снимать показания приборов. Конечно же, у синоптиков работа изменилась, потому что раньше не было больших компьютеров, которые могли решать численные модели, нужно было все делать вручную. Заключения о характере поведения атмосферы делали исходя из опыта работы и знаний. Синоптик должен был самостоятельно определить линию поведения того или иного циклона.

По словам Галины Шепоренко, снег в мае нормальное явление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы следите не только за температурными изменениями, но и за загрязнением воздуха, туманами. Насколько точны эти прогнозы и предупреждения? И как вы это замеряете? Например, то же атмосферное загрязнение воздуха.

- Прогноз загрязнения воздуха это комплексное направление. Неоходимо учитывать состояние химического загрязнения и рассеивающую способность атмосферы. У нас в Уральском УГМС есть Центр мониторинга загрязнения окружающей среды, который располагает сетью постов наблюдения за загрязнением приземного воздуха и несколькими аналитическими лабораториями. Ежедневно собираются пробы воздуха, а потом анализируются. Синоптик оценивает состояние атмосферы, степень ее загрязнения, анализирует в соответствии с имеющимися методиками рассеивающую способность, возможность ослабления ветра, вероятность возникновения туманов, приземных инверсий, которые мешают перемешиванию воздуха. Прогнозы неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных выбросов у нас достаточно точные, на уровне 93%.

Часть расчетов делает компьютер, а прогноз анализирует уже синоптик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КОГДА ПРОГНОЗ НЕ СБЫВАЕТСЯ, Я ПЕРЕЖИВАЮ»

- Синоптиков всегда обвиняют в неправильных прогнозах. Как вы к этому относитесь? Переживаете из-за критики или замечаний?

- Раньше критики было больше. Сейчас благодаря современным технологиям прогнозы стали точнее как минимум на 8%. Меньше стало пропусков опасных явлений. Так что особых претензий к нам нет, и я их не слышу последние лет десять. Иногда возникают претензии от МЧС, им хочется точнее все знать. Вот мы, например, прогнозируем шквалистый ветер, а оперативной службе МЧС надо знать точно, в каких районах он возникнет, чего мы не всегда можем указать в силу несовершенства методов прогноза экстремальных явлений. Мы ведь не всесильны. Синоптик составляет прогноз на основе утвержденных методов и всегда может его обосновать. Большой вины мы за собой не чувствуем, ведь мы не боги. Главное, чтобы мы предусмотрели опасное явление.

- Вы переживаете или расстраиваетесь, когда ваш прогноз не сбывается?

- Бывают, звонят журналисты, и я на ходу даю комментарий, а потом спохватываюсь, понимая, что поспешила и выразилась неудачно, неточно. Переживаю. Что была непрофессиональна в конкретном случае, но все же это редкость. В целом, синоптики, которые составляют прогноз на ближайшие три дня, они изучат и посмотрят все, что положено. Поэтому упрекнуть их, как правило, не в чем.

- Верите ли вы в народные приметы, например, облака идут высоко, это к теплой погоде или розовый закат к холоду… Если да, то какие по вашим ощущениям сбываются?

- Не очень верю, да и некогда мне следить за этим. Я не садовод, на природе бываю редко. Но в нашей метеослужбе были такие люди, приверженцы фенологических наблюдений и примет. Они изучали, оценивали приметы. Пришли к выводу, что они оправдываются на уровне климатического прогноза. В современный период в нашем регионе, мне кажется, что календарные приметы плохо работают. Климат изменился, погода тоже.

- Расскажите немного о себе. Как вы стали синоптиком, где учились. Может, кто-нибудь из вашей семьи пошел по вашим стопам в синоптики?

- Синоптиком я стала случайно. В свое время я прочитала одну художественную книгу, где речь шла о гидрологах и метеорологах, и мне она запала в душу. Поступила учиться в Пермский государственный университет на кафедру метеорологии, тем более, что на экзаменах нужно было сдавать математику, а я ее любила. Мне учиться нравилось. Да и работать тоже. В семье по моим стопам никто не пошел, хотя в нашей метеослужбе, есть династии метеорологов.