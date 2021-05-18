Это сравнимо с полетом в космос: на Урале впервые в России ребенку имплантировали «мотор» сердца

Фото: свердловская областная клиническая больница № 1

В Свердловской области врачи выполнили первую в России операцию по имплантации системы вспомогательного кровообращения ребенку, стоимость которой составила 10 миллионов. Сложное оборудование установили десятилетнему мальчику с прогрессирующей сердечной недостаточностью. Первые симптомы болезни у него появились еще летом 2020 года. Ребенок начинал задыхаться при любых нагрузках, Когда врачи сделали рентген и УЗИ, они увидели значительно увеличенное сердце.

Детские кардиохирурги осенью провели мальчику операцию по замене разрушенного инфекцией митрального клапана на механический протез, надеясь, что работа левого желудочка сердца восстановится. После чего его подключили к аппарату искусственного кровообращения.

Фото: свердловская областная клиническая больница № 1

Однако это не дало положительных результатов, вдобавок мальчик переболел коронавирусной инфекцией. Чуть позже в рамках проекта «Здравоохранение» лечение сердечной недостаточности попало в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Это и позволило свердловским врачам применить инновационную технологию HeartMate III.

- Не нужно думать, что эта система может помочь в любой ситуации. К сожалению, это далеко не так. И мы тоже шли на определенный риск, но в данной ситуации другого варианта практически не было, - сказал Константин Кондрашов, участвовавший в операции.

Фото: свердловская областная клиническая больница № 1

Благодаря работе врачей и медперсонала двух отделений, где лечат самых маленьких пациентов СОКБ №1, операция и ранний послеоперационный период прошли успешно. Сейчас ребенок, которому была имплантирована система HeartMate III, проходит курс реабилитации.

- Хотя эта операция была выполнена не 12 апреля, то, что мы сделали, сравнимо с полетом в космос, - подытожил заведующий отделением детской кардиохирургии СОКБ №1 Константин Казанцев.