Екатеринбуржец похитил сейф с работы жены, чтобы свозить ее на курорт и купить квартиру

О крупной сумме денег в сейфе рассказала мужчине жена Фото: Иван ВИСЛОВ

В Екатеринбурге почти год назад произошла история, напоминающая криминальный фильм. Работала в одном из офисов города женщина, у которой был любимый муж. С ним она делилась своими мечтами о совместном и беззаботном будущем и откровенничала о рабочих буднях. В том числе она рассказала возлюбленному о сейфе в ее офисе, в котором хранилась крупная сумма денег. Узнав об этом, у мужчины созрел план.

- Для осуществления плана он привлек знакомого. В ночное время подельники проникли в помещение и, выдавив стекло, спустили сейф из окна на веревках. Дотащив свою добычу до укромного места, они вскрыли хранилище, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Сообщники стали доставать деньги из сейфа, поглядывая по сторонам. Внезапно невдалеке появился незнакомый им человек. Тогда товарищи бросили остающиеся купюры в сейфе и сбежали.

Наутро, 5 июня 2020 года, на вскрытый сейф и наличные деньги в сумме порядка 12 тысяч евро, лежащие в районе железнодорожных путей на улице Восточной, наткнулся случайный прохожий. О находке он сообщил в полицию.

В это время к силовикам также обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал, что утром работники его компании в микрорайоне Пионерский, пришли на работу и обнаружили разбитое окно и отсутствие сейфа. Тогда бизнесмену сообщили, что хранилище найдено вместе с деньгами. Однако выяснилось, что в найденном сейфе недостает 100 тысяч евро. Всего предпринимателю был причинен ущерб на сумму около 9 миллионов рублей.

- Оперативники приступили к розыску злоумышленников. В результате отработки лиц, которые могли быть причастны к преступлению, полицейские установили 51-летнего ранее судимого местного жителя. После того, как сотрудникам уголовного розыска удалось собрать достаточно изобличающей информации, подозреваемый был задержан, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Пока сотрудники полиции искали мужчину, подозреваемого в краже сейфа, он успел свозить жену на курорт на украденные деньги, купить квартиру и автомобиль Volkswagen Polo. При этом не известно, знала ли жена откуда у возлюбленного деньги на роскошную жизнь. Но в полиции о ее причастности к преступлению не сообщают. А вот сообщника мужчины установили. Однако он к этому времени он скончался от болезни.

Мужчина признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. За кражу в особо крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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