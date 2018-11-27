Мошенница «загипнотизировала» продавца ломбарда и обчистила сейф на несколько миллионов

Накануне вечером в Екатеринбурге пожилая мошенница вынесла из ломбарда на улице 8 Марта, 130 золото и драгоценности. Украшения добровольно отдала продавец, которая поддалась гипнозу посетительницы. По словам хозяина ломбарда, ущерб оценивается в несколько миллионов рублей.

- Женщина до сих пор не в себе! - рассказывает «КП-Екатеринбург» обескураженный предприниматель Алексей. – Мошенница позвонила нашей сотруднице в субботу, представилась Натальей Сергеевной и сказала, что экстрасенс. Заявила продавцу, что надо срочно снять с нее порчу, иначе та умрет.

После этого медиум пришла в ломбард и попросила положить ей в сумку как можно больше денег и золота. Все это, по словам преступницы, должно было помочь вылечиться продавцу. После того, как преступница забрала содержимое сейфа, она попросила женщину выйти на улицу и «бросить три монетки возле перекрестка». Когда обманутый продавец вернулся в ломбард – «экстрасенс» уже скрылась.

- Нам уже стало известно, что она таким же способом "обнесла" квартиру екатеринбурженки в 2006 году, - добавил Алексей. – Тогда женщина тоже вынесла на улицу все сбережения и оставила без присмотра маленького ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/679572" frameborder="0"></iframe> "Экстрасенс" загипнотизировала продавца ломбарда и вынесла драгоценности деньги на несколько миллионов рублей.

Придя в сознание, обманутая женщина сразу же позвонила в полицию и написала заявление.

- В дежурную часть отдела полиции № 5 поступило сообщение от сотрудницы ломбарда на 8 Марта, что она вынесла на улицу "энную" сумму денег из кассы и отдала неизвестному ей человеку, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Со слов заявительницы, она вынесла деньги в состоянии гипноза. По данному факту сотрудниками полиции организована проверка, в рамках которой полицейские опрашивают персонал ломбарда, устанавливают возможных очевидцев инцидента. Точная сумма ущерба устанавливается.

Если вы узнали женщину на фото и видео, то позвоните владельцу ломбарда по телефону +7 922 222 04 09.

Если гадалку так и не найдут, то загипнотизированной сотруднице придется самой возмещать ущерб. Женщина работает в ломбарде уже семь лет и является матерью-одиночкой.