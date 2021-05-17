Консульство США в Екатеринбурге работает с 1994 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генкольсульство США временно прекращает работу в Екатеринбурге. Об этом свидетельствует прощальное обращение генерального консула США в Екатеринбурге Эми Сторроу, опубликованное на странице диппредставительства в Instagram.

- Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей, - рассказала Эми Сторроу. - Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами. А пока - до встречи, и желаю вам всего наилучшего!

Генконсул отметила, что из-за пандемии у нее было меньше возможностей познакомиться с разными людьми и посмотреть больше мест в нашем регионе, однако она успела встретиться с людьми в Верхней Салде и Нижнем Тагиле.

- Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями! - написала Эми Сторроу.

Ранее мы писали, что генеральное консульство США в Екатеринбурге с 1 апреля приостановило выдачу виз.

Отметим, что консульство США в Екатеринбурге работает с 1994 года. В консульстве предоставляют визовые услуги и услуги для граждан США, проводят мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и обменные программы.

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