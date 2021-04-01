Генконсульство США в Екатеринбурге перестало выдавать визы

Визы перестали выдавать уже с первого апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральное консульство США в Екатеринбурге с 1 апреля приостановило выдачу виз.

Об этом рассказал посол США в Москве Джон Салливан.

- Генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работать, но приостановит оказание визовых услуг и услуг гражданам США, - говорится в заявлении посла, размещенном на сайте посольства США в России.

Также в заявлении говорится, что работа консульства во Владивостоке пока не будет возобновлена.

Напомним, в конце декабря прошлого года госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу диппредставительства в Екатеринбурге. Тогда говорилось, что это решение связано с оптимизацией работы американской дипмиссии.

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