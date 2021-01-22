Из Екатеринбурга выслали сотрудника консульства, которого заподозрили в шпионаже в пользу Америки

На фото Энтони Грох. Фото: читатель "КП"

Из Екатеринбурга выслали сотрудника Генерального консульства США Энтони Гроха. Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, причина высылки в том, что Гроха заподозрили в шпионаже в пользу США.

Наш собеседник добавил, что в консульстве Энтони Грох занимал должность офицера дипломатической безопасности. Из Екатеринбурга его выслали в конце ноября.

Напомним, в конце декабря госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу диппредставительства в Екатеринбурге.

Сообщалось, что решение внешнеполитического ведомства, касающееся генконсульств в России, было связано с оптимизацией работы американской дипмиссии.