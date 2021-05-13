Кот известной уральской общественницы остался сиротой и теперь ищет дом

Сема остался без хозяйки совсем недавно. Фото: facebook.com Алексей Мосин

В Екатеринбурге ищут хозяина коту известной уральской общественница Анны Пастуховой. Она скончалась 4 мая от последствий коронавируса. Теперь ее питомец остался сиротой, присматривать за ним некому.

Кот Сема попал к Пастуховой прошлой осенью. Уличный гуляка сам пришел к ней в организацию «Екатеринбургский мемориал»*, в которой Анна была главой. Сейчас обеспечением и устройством дальнейшей жизни кота занимаются волонтеры, сообщил об этом историк Алексей Мосин в своем Facebook.

- Сёма нуждается в своем доме, любящем и ответственном хозяине. Сёма - молодой кот, возраст - 1,5-2 года, кастрирован. Приучен к лотку, кушает сухой корм Purina One. Игрив, очень ласков с людьми и требует внимания к себе. Но не терпит принуждения. Если человек надоедает коту своим вниманием, то Сёма вначале ласково ударит лапкой и чуть прикусит. Если человек проигнорирует предупреждение, то последует более сильный удар и укус. Это нужно учитывать, ведь у кота есть чувство собственного достоинства, как и у человека, - рассказывает про Сему Алексей Мосин.

Котика готовы отдать в семью, которая проживает в коттедже или в квартиру, но с сетками на окнах. Иначе Сема может уйти. Будущих хозяев сначала познакомят с котом и если ему понравятся, то передадут. Связаться с волонтерами можно по телефонам: Елена, т. 8-906-803-23-51 и Евгений, т. 8-903-082-50-02, в любое время.

Напомним, о том, что Анну Пастухову госпитализировали в Госпиталь ветеранов войн с коронавирусом, стало известно 17 апреля. По словам ее коллег, у главы уральского «Мемориала» было обширное поражение легких. Последние несколько дней она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

**Организация внесена Минюстом в реестр иностранных агентов в РФ.