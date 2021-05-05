У Анны было обширное поражение легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне вечером, 4 мая, скончалась глава уральского общества «Мемориал» (организация включена в реестр НКО-иноагентов) Анна Пастухова. Об этом сообщила координатор проекта «Последний адрес» Елена Шукаева на своей странице на Facebook.

- Можно сказать, что после окончания земной жизни началось восхождение Анны Пастуховой к жизни вечной, ее дорога в бессмертие. Она сумела оставить яркий и глубокий след в памяти людей, которые ее знали, и дело ее не умрет, - написала Елена Шукаева.

О том, что Анну Пастухову госпитализировали в Госпиталь ветеранов войн с коронавирусом, стало известно 17 апреля. По словам Елены Шукалевой, у главы уральского «Мемориала» было обширное поражение легких. Последние несколько дней она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.