Матч начался в 19:00 по местному времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» решил повеселить себя, да и зрителей в концовке чемпионата. «Шмели» давно обеспечили себе прописку в РПЛ на следующий сезон, а накануне и вовсе обыграли «Ростов» Валерия Карпина в матче, который ничего не решал.

В первый рабочий день после длинных праздников команда из Екатеринбурга сразилась в товарищеском матче с блогерами «Амкала». За сутки до начала поединка стало понятно, что никто из действующих футболистов не примет участия. Как и ожидалось – для шоу пригласили именитых ветеранов и тренеров клуба.

Обилие голевых моментов лишний раз подтверждало мнение о неравенстве сил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Матч начался в 19:00 по местному времени, к счастью, погода на Урале сейчас позволяет насладиться футболом с трибун. Для фанатов вход был платным, но всего за 50 рублей. Кроме этого был свободный проход для владельцев абонементов и билетов на игру с «Ростовом».В их числе Артем Фидлер, Анатолий Герк, Евгений Аверьянов, тренер вратарей. Также в заявке оказался лидер мини-футбольной «Синары» Сергей Абрамов.

Однако начинать встречу пришлось с минуты молчания из-за трагических событий в Казани.С первых секунд было ясно, что гостей интересовал лишь пиар. Пафосное приветствие, которое растянулось на несколько минут. Кроме этого игроки «Амкала» абсолютно всем составом вышли на построение.

Окончательно интрига умерла в середине второго тайма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Признаться честно, от молодых парней со стильными прическами были высокие ожидания. Все-таки не каждый день удается сыграть на стадионе ЧМ-2018.

Обилие голевых моментов лишний раз подтверждало мнение о неравенстве сил. Открыть счет довелось Алексею Фролу, который на 20-й минуте здорово выждал момент и в касание отправил мяч в дальний угол. Но не прошло и полминуты, как Дмитрий Егоров счет сравнял. Спортивный журналист мастерски убрал на замахе Андрея Шпилева и отправил мяч в сетку.Но здесь подписчики и лайки оказались бесполезны. Ветераны отечественного футбола оказались на две головы сильнее оппонентов из столицы. Возможно, для поклонников «Амкала» игра была интересна, но ценители качественного футбола могли быстро заскучать.

Признаться честно, от молодых парней со стильными прическами были высокие ожидания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Забавный эпизод произошёл через 10 минут, место в воротах хозяев занял бывший вратарь «Синары» и сборной России по футболу Сергей Зуев. Вот только вышел он в привычных для мини-футбола штанах. Не успели зрители насладиться этим моментом, как Анатолий Герк вывел «Урал» вперед бильярдным ударом в правый нижний угол.

Сергей Зуев вышел на поле в привычных для мини-футбола штанах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Окончательно интрига умерла в середине второго тайма, когда Андрей Шабанов с близкой дистанции послал круглого в ворота.