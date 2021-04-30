Салют на 9 мая 2021 в Екатеринбурге: во сколько, где посмотреть

Салют покажут с трех точек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году Екатеринбург с размахом отпразднует 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно по площади 1905 года с 10:00 утра можно будет посмотреть парад Победы. В этом году будет и наземная техника, и воздушная часть.

После парада можно будет погулять по городу. Обязательно загляните на выставку военной техники, которая пройдет на улице 8 Марта на участке от площади 1905 года до переулка Химиков.

А вечером уральцев ждут сразу два гала-концерта. Один пройдет на Октябрьской площади возле Театра драмы. Там выступят группа «Серьга» и Найк Борзов. А второй пройдет в Историческом сквере. На сцену выйдут Леонид Агутин и Елена Ваенга.

Салют стартует в 22:30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершит праздник красочным фейерверком. Салют 9 мая 2021 года в Екатеринбурге запустят сразу в трех частях города: в акватории городского пруда со стороны Динамо, в Преображенском парке (Академический район) и в Летнем парке на «Уралмаше».

Салют 9 мая 2021 года в Екатеринбурге начнется в 22:30, после всех мероприятий Дня Победы. Всего будет произведено 30 залпов.

Напомним, городу праздничный фейерверк обойдется в 4,55 миллиона рублей.