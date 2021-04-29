В Каменске-Уральском подростки украли металлический венок с мемориала «Скорбящая мать»

Фото: фрагмент видео

В город Каменск-Уральский вандалы украли с мемориала «Скорбящая мать» венок. Это еще случилось 14 апреля вечером в 22:30. С сообщением в полицию обратился местный житель, мужчина рассказал, что пятеро подростков возле дома №34 на улице Октябрьской тащат металлический предмет.

Как позже выяснилось металлическим предметом и был венок, который является частью мемориала. Вандалы попали на камеры видео наблюдения. На кадрах видно, как двое парней волокут по земле белый мешок. С ними еще три девушки, на вид лет 13-15, которые подозрительно оглядываются.

Сейчас видео гуляет по интернету. А полиция просит уральцев опознать хулиганов.

- Установлено, что это был венок от мемориала «Скорбящая мать» неподалеку от дома № 2 по улице Алюминиевая, - сообщили в полиции, уточнив, что по этому факту проводится служебная проверка.

Если вы смогли опознать кого-нибудь на данном видео, просят сообщить об этом по номеру телефона дежурной части МО МВД России «Каменск-Уральский»: 8 (343-9) 32-23-15 или «02».

Отметим, в начале апреля случился еще один акт вандализма. Там подростки испортили памятник на Алее Славы. Неизвестные нарисовали на нескольких мемориалах. Чтобы найти хулиганов, союз десантников объявил награду в размере 50 тысяч рублей.