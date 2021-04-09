«Найдем, жалеть не будем»: на Урале десантники объявили награду за поимку вандала, который испортил памятники

Фото: группа "Инцидент Каменск-Уральский" в соцсети "Вконтакте"

Вандалов, которые испортили памятник на Алее Славы в Каменске-Уральском, ищут теперь не только полицейские. Напомни, 9 апреля на монументах в честь Героя Росси Виктора Дубрынина, появились оскорбляющие рисунки половых органов и нецензурные надписи. За поиски хулиганов, которые это сделали, взялся Союз десантников. Они даже объявили вознаграждение тому, кто обладает информацией о вандале.

- Надписи были экстренно удалены силами общественной организации. Дополнительно нами было объявлено вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей за достоверную информацию о вандалах, - объявил председатель Каменск-Уральского отделения Союза десантников Владимир Давыдов. – От себя хочу сказать, найдем, жалеть не будем. Бегите из города.

Фото: группа "Инцидент Каменск-Уральский" в соцсети "Вконтакте"

Но помимо десантников поисками «художников» занимаются полицейские. Уже запросили видео с уличных камер наблюдения.

- Сейчас сотрудники полиции Каменска-Уральского проводят проверку, отрабатывают версию на причастность склонных к подобного рода проступкам, в том числе наркозависимых и состоящих на учете в органах внутренних дел, - рассказал Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.