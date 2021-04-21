Смерть Умки: Екатеринбургский зоопарк ищет посетителя, который бросил мячик в вольер белого медведя

В этом году Умке исполнилось 25 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке намерены найти того, кто бросил в вольер белого медведя детскую игрушку. Хищник проглотил резиновый мячик, после чего скоропостижно скончался. Эта новость повергла в шок горожан, ведь 25-летний Умка был всеобщим любимчиком.

Сотрудники зоопарка рассказали, почему ветеринары не смогли спасти медведя.

- У него не было симптомов непроходимости кишечника, не было ни рвоты, ни крови в кале. Утром проводили уборку в вольере хищных животных, все было как всегда. Умка поел, и никаких признаков для оперативного вмешательства не было. Когда сотрудники обнаружили, что с ним что-то не так, сразу же подключились ветеринары. Но спасти его не удалось, смерть зафиксировали почти сразу, - говорит Екатерина Уварова, пресс-секретарь Екатеринбургского зоопарка.

После того как медведь уже умер, в его желудке обнаружили резиновый мяч. Вероятно, что детскую игрушку в вольер бросил кто-то из посетителей. По словам Екатерины Уваровой, для хищников они заказывают специальные игрушки из-за границы, которые не способны навредить животным. Также по всей территории зоопарка возле вольеров стоят таблички, которые напоминают, что кормить зверей и бросать туда любые предметы нельзя.

- Сказать точно, когда это произошло, мы не можем. Умка умер 20 апреля, но мяч он мог проглотить и три дня назад. Сейчас мы просматриваем камеры видеонаблюдения, этот процесс не быстрый. Потом материалы мы передадим юридическому отделу. Также приедет специальная комиссия из Москвы, которая проведет свою проверку. Ведь смерть животного в зоопарке не проходит незаметно.

Также в зоопарке отметили, что в полицию они обращаться не будут.

Напомним, Умка в этом году отметил свое 25-летие. Сам хищник попал в Екатеринбургский зоопарк 23 года назад. Родился белый медведь на Чукотке в дикой природе, но браконьеры убили его маму, а собаки загнали малыша в деревню, едва не разорвав. Потом медвежонка нашли люди и уже передали специалистам. В Екатеринбургском зоопарке у Умки была супруга Айна. После смерти Умки возле его вольера собираются поставить памятную табличку.

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