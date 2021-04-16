Сотрудники школы сами потушили огонь до приезда пожарных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга сегодня днем произошел пожар в школе №19, которая находится на Павла Шаманова,18. В раздевалке учебного заведения на первом этаже вспыхнула одна из курток школьников.

- В 12:28 диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании вещей в раздевалке школы №19. Возгорание было потушено работниками школы самостоятельно, до прибытия пожарно-спасательных подразделений, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сотрудники школы не растерялись и, взяв огнетушители, сами потушили огонь. Также они самостоятельно эвакуировали из здания 1 154 обучающихся и 89 работников.

Известно, что время пожара пострадали трое 11-летних школьников. Сейчас они госпитализированы в больницу. По предварительным данным, дети отравились угарным газом.

Сейчас дети уже вернулись за парты и учебный процесс восстановлен. После случившегося прокуратура и следственный комитет Свердловской области организовали проверки.

- Будут установлены обстоятельства, при которых троим учащимся был причинен вред здоровью, причины и условия, способствовавшие данным событиям, а также дана оценка действиям руководителя и персонала образовательной организации на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья обучающихся, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Причину возгорания также выясняют пожарные дознаватели.