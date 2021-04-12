«Прыгнул в воду, не задумываясь»: бывший сотрудник ГИБДД спас девочку, которая провалилась под лед в Екатеринбурге

62-летний Владимир Степанищев, бывший сотрудник ГИБДД, спас девочку из воды. Фото: фрагмент видео/Владимир Тепанищев

На городском пруду в Екатеринбурге едва не случилась беда – первоклассница угодила под лед. Несколько минут ребенок провел в холодной воде, пока на помощь не подоспел мужчина, который вытащил ее на берег. Спасателем оказался 62-летний Владимир Степанищев, бывший Госавтоинспектор.

Происшествие случилось в воскресенье 11 апреля. Многолюдная набережная со стороны стадиона «Динамо». Маленькая девочка в розовой курточке выбегает на пруд, чтобы покормить уточек. На улице +20 градусов и лед моментально ломается под ногами малышки.

- Я живу рядом и мы с семьей ходим кормить уток. В этот раз тоже гуляли, увидели девочку. Не знаю, где она зашла на лед, потому что вокруг уже была открытая вода. И девчонка уверено бежала в сторону уток. Не знаю, где были ее родители, никто ее не окликал и не останавливал, - рассказывает Владимир Степанищев.

И вот так первоклассница оказывается в холодной воде. Мужчина не мешкая прыгает за ней тоже в воду.

-Я понимаю, что такое проваливаться под лед. Сам неоднократно попадал в такую ситуацию, - утверждает спаситель. – Я знал, что там у берега глубина небольшая, но это для взрослого человека, а вот девочка могла уйти с головой. Я подплыл к ней и взял на руки. Также вынес на берег потом.

Не уйти на дно малышке помог пуховик. На берегу девочке уже вызвали скорую, которая приехала через десять минут. Школьница, кстати, даже не испугалась, не поняла. Что произошла. Врачам говорила, что живет на Сотрировке, а здесь она гуляла со своей мамой. Пока мама шла с коляской, та ускользнула от нее и потерялась.

Малышка хоть и не получила никаких травм, ее все равно увезли в больницу.

Владимир Степанищев, который вытащил ребенка из холодной воды, героем себя не считает.