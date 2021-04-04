Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: последние новости на 4 апреля 2020

135 пациентов сейчас находятся в реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области выявили 136 новых случаев коронавируса.

Как рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией, больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Екатеринбурге (+35). Также диагноз подтвердился у жителей других городов Свердловской области.

Общее число случаев COVID-19 на Среднем Урале с момента начала вспышки пандемии коронавируса достигло 83 051, уточнили в оперштабе.

В настоящий момент состояние 286 пациентов врачи оценивают как тяжелое.

- 153 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 92 – на аппаратах ИВЛ, - уточнили в оперштабе.

В состоянии средней тяжести сейчас находятся 1692 человек. Остальные пациенты сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

По последним данным на Среднем Урале зафиксировано 10 случаев смертей больных COVID-19. Общее скончавшихся уральцев, у которых был зафиксирован коронавирус, в регионе достигло 2 772.

Напомним, 3 апреля в регионе выявили 133 случая заражения COVID-19.