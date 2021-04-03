Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 3 апреля 2021 года

Если говорить о ситуации в общем, то у 275 госпитализированных пациентов состояние сейчас тяжелое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус продолжает распространяться среди жителей Свердловской области. Хотя темпы уже значительно ниже, чем в начале 2021 года. Так, по данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, за сутки было зарегистрировано еще 133 случая заражения COVID-19. Из этого количества 38 новых случаев - в Екатеринбурге.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 82 915, - уточняют в оперативном штабе. - Состояние 275 госпитализированных оценивается как тяжелое, 152 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 92 – на аппаратах ИВЛ.

Еще 1 688 госпитализированных пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Также за сутки было выписано из больниц 145 пациентов, болевших коронавирусом.

- Общее число выписанных достигло 76 288, - добавляют в оперативном штабе.