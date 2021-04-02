Самые опасные серийные убийцы, которые отбывали пожизненное наказание в Черном беркуте

Вид на колонию «Черный беркут» с вышки. Фото: Эмиль Салахов/ГУФСИН России по Свердловской области

Колония «Черный беркут» находилась на севере Свердловской области – в 615 километрах от Екатеринбурга. Почти целый век сюда отправляли самых опасных преступников со всего Советского союза: убийц детей, насильников, серийных маньяков… Тех, кто был приговорен к расстрелу, но был помилован и тех, кто был приговорен к пожизненному лишению свободы.

В 2019 году «Черный беркут» закрыли, а всех заключенных отправили в похожие колонии в других регионах страны. Причина банальная – здание «Черного беркута» слишком старое и по современным стандартам уже не подходит для содержания тех, кого навсегда лишили свободы. Но из истории Свердловской области ее не вычеркнуть, как и тех, кто отбывал в ней свое наказание.

«ДУШИТЕЛЬ» ОРУДОВАВШИЙ В МОСКВЕ

В 2002 году в Москве стали находить тела молодых женщин. Кто-то насиловал их, душил и уходил, не пытаясь спрятать тело. Жертв убийцы находили в квартирах, на стройках, в лесополосе. Одна из женщин была убита в Главном ботаническом саду РАН. А однажды от рук маньяка погибли 50-летняя женщина вместе с 15-летним сыном, который вернувшись домой застал маньяка на месте преступления.

День заключенных в «Черном беркуте» начинался в 06.00 с завтрака, а заканчивался в 22.00 после ужина. Фото: Эмиль Салахов/ГУФСИН России по Свердловской области

В 2004 году убийства резко прекратились, хотя маньяка поймать так и не удалось… Обычно криминалисты объясняют подобное тем, что серийный убийца попал на лечение в психиатрическую клинику, где не поняли, с кем имеют дело, или же оказался за решеткой по обвинению в совершенно другом преступлении. И в этом случае случилось именно последнее.

Убийцей был 25-летний москвич Владимир Миргород. И в 2004 году за изнасилование и грабеж его приговорили к шести годам лишения свободы. Никто тогда еще не знал, что молодой парень на скамье подсудимых виновен в куда более страшных преступлениях – на его счету к тому моменту уже было 16 жизней.

Он вышел на свободу в 2010-м. К тому моменту началась компьютеризация милицейской базы. Отпечатки пальцев освободившегося Миргорода сравнили с отпечатками пальцев, найденными на местах, где были убиты женщины в 2002-2004 годах и нашли совпадение.

Миргорода вновь арестовали. А в 2012 году его вновь лишили свободы. На этот раз пожизненно. Изначально отбывать наказание он был отправлен в «Черный беркут».

ЧЕЛОВЕК, ВЗОРВАВШИЙ ЧЕРКИЗОВСКИЙ РЫНОК

21 августа 2006 года на Черкизовском рынке в Москве прогремел взрыв. За контейнерами разорвалась самодельная бомба с китайским будильником в качестве таймера. Затем произошел второй взрыв – это был уже газовый баллон, стоявший рядом. Тогда погибли 14 человек. Восемь из них – в момент взрыва. Остальные в больнице от травм. Также ранены были больше 60 человек.

Снимок, сделанный после теракта на Черкизовском рынке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В подготовке этого теракта участвовали пять человек. В 2008 году их лишили свободы. Кому-то дали два года, а кого-то приговорили к пожизненному. Среди таких был Илья Тихомиров, которого отправили отбывать срок в «Черный беркут». Впоследствии его перевели в «Снежинск» в колонию особого режима №6, где заключены насильники, серийные убийцы и террористы. 15 лет назад он собственноручно собрал бомбу, убившую и искалечившую людей. Сейчас в колонии этими же руками Тихомиров пишет иконы в мастерской – дело, которым он увлекся еще в «Черном беркуте».

- В подростковом возрасте я попал в группу людей, которая исповедовала идеи национализма, где-то около 15 лет мне тогда было, - рассказывал «Комсомолке» Тихомиров. - Вы знаете, все шло по нарастающей, и, в конце концов, вылилось в преступление, за которое я сейчас осужден. Достаточно побыть наедине с собой, не подвергаться ежедневному пропагандистскому воздействию, покинуть среду, и этого уже достаточно, чтобы понять, что находился под постоянным влиянием. Если бы я тогда понимал, на что иду, я бы не пошел на это.

Илья Тихомиров сейчас отбывает пожизненный срок в «Снежинке». Фото: Борис КОКУРИН

РОСТОВСКИЙ УБИЙЦА КРИШТОПА

Творчеством в «Черном беркуте» увлекся и другой известный убийца – Владимир Криштопа из Ростова-на-Дону, который насиловал и убивал женщин. Первое нападение он совершил в 1995 году. В подъезде дома он изнасиловал и изувечил женщину. Впоследствии она скончалась от травм. Через месяц история повторилась, только теперь он сразу задушил свою жертву.

Через пару недель он вновь попытался изнасиловать и убить женщину, но его задержали на месте преступления. Изначально его приговорили к расстрелу. От смерти Криштопу спас лишь мораторий на смертную казнь, который был введен 16 апреля 1997 года. Расстрел ему заменили 25 годами лишения свободы. В «Черном беркуте» Криштопа стал заниматься музыкой.

– Если забыть о том, что он убийца, то он был образованным человеком и хорошим музыкантом, – вспоминал Субхан Дадашов, руководивший колонией «Черный беркут». – Он работал в столовой, чистил картошку. Хорошо пел, играл на гитаре. В рамках перевоспитания ему выдали инструмент. И он организовал в «Черном беркуте» панк-группу «Эвтаназия». Мы даже хотели отправить его на ежегодный музыкальный конкурс «Калина красная». Это как «Евровидение», но среди заключенных России. Когда об этом узнали в Москве, нам влетело: «Вы чего там убийцам концерты устраиваете?» И его сняли. А так он бы выиграл, если бы участвовал.

ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН, ОКАЗАВШИЙСЯ ЖЕСТОКИМ УБИЙЦЕЙ

«Липецким душителем» или «липецким Чикатило» называют печально известного серийного убийцу Анатолия Седых. С виду – обычный мужик. Работал в Липецке водителем, был женат, воспитывал двух детей. Никто и не подозревал, что в свободное время он насиловал и душил молодых женщин. Первое убийство Седых совершил в 1998 году. Последнее – в 2003-м. Всего он убил 12 человек.

Выжить удалось лишь двум его жертвам. Седых вырубал их, насиловал и уходил, думая, что они мертвы. Но вспомнить хоть что-то о маньяке, что помогло бы вычислить его, они не смогли.

Анатолий Седых на следственном эксперименте.

Однажды его даже чуть не поймали. В 2000-м сотрудники рыбнадзора остановили его машину, ехавшую неподалеку от реки. Они подумали, что он незаконно ловил рыбу и попросили показать, что в багажнике. Там лежала женская шуба.

- Это жены, - сказал Седых. На том рыбинспекторы и успокоились и отпустили его. А чуть позже они же нашли на берегу тело женщины, которую Седых только что убил.

– Рыбинспекторы общались с ним не больше двух минут, – вспоминал Евгений Ситников, бывший начальник отдела уголовного розыска УМВД Липецка. – Именно рыбинспекторы дали первые показания по машине, что она была не светлая, а «то ли синяя, то ли зеленая». Но номера не запомнили. В Липецке таких машин было более 3500 и мы проверили все, это не считая перекрашенные. Отдать должное, серьезную работу провели сотрудники ГАИ, работали очень профессионально. Но опять же, предъявить никому ничего не смогли, в том числе и Анатолию Седых. Его проверили и отпустили.

Анатолий Седых показывает, где совершил одно из убийств.

Возможно, Седых бы и не нашли, если бы в 2008-м его сын не нашел у него мобильник убитой девушки и не включил его. SMS о том, что телефон снова находится в зоне действия сети моментально пришло всем родственникам его жертвы. А потом следствие смогло вычислить, где именно находится сам телефон и Седых задержали.

Хотя сами следователи, занимавшиеся делом, настаивали на том, что к тому моменту он уже был в числе подозреваемых, так как однажды проговорился о своем отношении к женщинам, о чем стало известно следствию. А телефон стал лишь поводом для проведения обыска в его доме. Седых приговорили к пожизненному лишению свободы. После «Черного беркута» он был переведен в колонию особого режима №1 в Мордовии.

ГЛАВАРЬ БАНДЫ, УСТРОИВШЕЙ КЛАДБИЩЕ СЕКС-РАБЫНЬ

С 2002 по 2005 год в окрестностях Нижнего Тагила вдруг стали пропадать без вести девочки и девушки. Самой маленькой было 13 лет, самой взрослой 26. Их нашли лишь зимой 2007 года неподалеку от поселка Левиха, когда чья-то собака случайно наткнулась на массовое захоронение женских тел.

Изначально было предположение, что в Свердловской области появился серийный убийца. Но оказалось, что это было дело рук целой банды сутенеров – восьми человек в возрасте от 25 до 40 лет. На суде они признались что хоронили убитых секс-рабынь по всему Нижнетагильскому району. И «кладбище» под Левихой – не единственное. Возглавляли банду родные братья Эдуард и Дмитрий Чудиновы. Они открыли в Нижнем Тагиле притон, который работал под видом фирмы по доставке продуктов.

Члены банды сутенеров на скамье подсудимых.

Выйти на их след долго не удавалось потому, что перед расправой они заставляли девушек писать записки родным «Меня не ищите, уехала в Москву». Видя их, милиция не очень серьезно воспринимала заявления родственников девушек об их пропаже.

Из всей банды лишь Эдуарда Чудинова, как главаря банды, приговорили к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание его отправили в «Черный беркут». Его подельникам дали от 20 до 24 лет лишения свободы.

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