Небо сквозь решетку: как жил последователь Чикатило и убийца, отомстивший за смерть Круга

Исправительная колония - 56, более известная в народе, как «Черный беркут», находится на севере Свердловской области. Она скрыта от глаз глухим таежным лесом. Рядом железнодорожный тупик. Вокруг немногочисленные дома, в которых живут либо бывшие осужденные, либо сотрудники ИК. До ближайшего городка Ивделя более 30 километров…

Колония была основана еще в 30-х года прошлого века. Правда, изначально она называлась ИК-1 и располагалась немного в другом месте. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Почему «Черный беркут» стоит на краю географии, ни у кого не возникает вопросов. На протяжении почти ста лет здесь содержали самых опасных преступников со всего Советского союза: убийц детей, насильников, серийных маньяков и прочих душегубов. О том, как и, чем жили узники «Черного беркута» «Комсомолке» рассказал ее последний руководитель Субхан Дадашов, занимавший эту должность 22 года.

ВО ВРЕМЯ БУНТА ВЗЯЛИ ЗАЛОЖНИКОВ

«Черный беркут» основали еще в 30-е годы прошлого столетия. Сюда свозили преступников со всего Союза: из центральных регионов, северных областей, с дальнего востока. Везли тех, кто был приговорен к расстрелу, но получил помилование. А также тех, кому предстояло всю жизнь коротать за колючей проволокой.

– Поначалу если преступнику давали помилование, он отправлялся к нам на 15 лет, – рассказывает Субхан Дадашов. – При Горбачеве к этому сроку добавили еще пять лет, и еще пять – при Ельцине. В итоге срок увеличился до 25.

Изначально заключенные, занимавшиеся разделкой древесины, сплавляли бревна в Ивдель по реке. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Колония была рассчитана на 354 человека, но по факту в ней всегда находилось около 218 заключенных. От свободы их отделяли не только прочные стены камер и железные решетки, но и шесть ограждений с колючей проволокой. И днем и ночью по периметру бродили свирепые овчарки. На смотровых вышках за душегубами следила охрана. В основном женщины. Вышки - единственное место, куда им был разрешен доступ. К заключенным их не допускали, дабы не провоцировать.

Саму колонию построили на скалистой породе, дабы узники не сделали подкоп. Порода была настолько твердой, что это даже лишило ИК канализации. До 90-х в каждой камере стояла «параша», ведро, которое периодически выносилось. Затем его заменили биотуалетами. Сотрудникам колонии по старинке приходилось пользоваться «удобствами» во дворе. Ни одного подкопа действительно не случилось. Однако заключенные пытались сбежать другим способом.

В 80-х годах заключенным запретили сплавлять лес по реке и они стали отправлять бревна в Ивдель по железной дороге. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

– В 1989 году был бунт, – рассказывает Субхан Дадашов. – Несколько заключенных воспользовались тем, что администрация в колонии сменилась и на службу пришли новички. Осужденные, а их было человек 15, взяли в заложники дежурного смены, его помощника и контролеров – всего пять человек. Закрыли их в камеры. А сами стали выпускать других заключенных. Выдвинули требования: автобус и деньги. Тогда колонию окружил спецназ, а на переговоры с бунтарями пошло начальство. Заключенные сдались, когда им пообещали, что после бунта их сроки не увеличатся.

Тогда обошлось без жертв. Администрация ИК условия выполнила – срок бунтарям не добавили. Но следить за ними после этого начали гораздо серьезнее.

Свое неофициальное название колония получила в честь памятника, стоявшего рядом с административным зданием. Его сделал один из заключенных. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

БУДЕШЬ СИДЕТЬ, НЕ ЛЕЖАТЬ

Те, кто должен был всю жизнь коротать за решеткой, томились в узких камерах: на шесть квадратных метров по два человека. На дверях их камер можно было встретить таблички со списком жертв: «Убийство ребенка (девочка), зарезал ножом» или «Изнасиловано и убито 16 женщин». Делалось это для того, чтобы у сотрудников не возникло ни тоски, ни жалости.

В камере заключенных держали 23 часа в сутки. «Прогулка», если ее можно назвать таковой, длилась всего час. Заключенные видели бледное северное небо сквозь металлическую решетку, которая была установлена в небольшой камере вместо потолка.

Сейчас памятник Черный беркут стоит в Екатеринбурге рядом с СИЗО-1 и Екатеринбург-Ареной. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Раз в неделю - баня. Из радостей обычной жизни – только телевизор. Но такая роскошь была лишь у тех, у кого были больно сердобольные родственники, готовые купить и привезти ТВ.

- День в колонии начинался в шесть часов утра с завтрака и утренней проверки. Она называется оправкой, – объясняет Дадашов. – Потом у них была прогулка, после – обед, за которым следовал просмотр телепередач. Заканчивался день заключенного ужином и отбоем в 22.00. Лежать на кровати можно было только во время сна и больным заключенным.

Работать заключенные, лишенные свободы пожизненно не могли – условия не позволяли. По современным требованиям им положены рабочие камеры, но в «Черном беркуте» их не было. Колонию возводили в советские годы по старым нормам и не предусмотрели рабочих помещений для особо опасных преступников.

Другое дело те, кто был приговорен к 25 годам. Они жили в бараках, заготавливали лес, а бревна отправляли на поезде. Более того, некоторые из них даже сумели жениться, пока отбывали свой срок.

«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ЧИКАТИЛО» ИГРАЛ В ПАНК-ГРУППЕ

В «Черном беркуте» сидело немало тех, кто имел отношение к самым громким преступлениям прошлого. Один из таких – Владимир Криштопа, из Ростова-на-Дону. Его называли «последователем Чикатило». За два убийства и изнасилования в 1996-м его приговорили к 25 годам.

– Если забыть о том, что он убийца, то он был образованным человеком и хорошим музыкантом, – рассказывает Субхан Дадашов. – Он работал в столовой, чистил картошку. Он хорошо пел, играл на гитаре. В рамках перевоспитания ему выдали инструмент. И он организовал в «Черном беркуте» панк-группу «Эвтаназия». Мы даже хотели отправить его на ежегодный музыкальный конкурс «Калина красная». Это как «Евровидение», но среди заключенных России. Когда об этом узнали в Москве, нам влетело: «Вы чего там убийцам концерты устраиваете?» И его сняли. А так он бы выиграл, если бы участвовал.

Убийца из Ростова-на-Дону Владимир Криштопа играл в колонии в музыкальной группе. Фото: Владимир Криштопа, youtube.com

Отбывал наказание в «Черном беркуте» и Александр Осипов, лидер боевого крыла банды «Волков» из Твери, орудовавшей в начале 2000-х. Осипов заявлял, что убил Дмитрия Веселова, предполагаемого убийцу Михаила Круга.

– Осипов дружил с Кругом, – вспоминает Субхан Дадашов. – Я его спрашивал, как ты вычислил, кто Круга убил? А он отвечал: Круг отказался платить дань со своих концертов бандитам из Твери. Их главарь тогда собрал всех и говорит: «Надо что-то у него украсть чисто и технично. Потом мы ему поможем, и он за это будет платить». Круг должен был выступать на Дне города. Бандиты об этом знали и в тот же день поехали на дело к нему домой. Они не ожидали, что концерт отменят, и Круг вернется домой раньше положенного. Началась стрельба. Жена Круга сбила маску с одного из налетчиков, и потом по ее описаниям Осипов опознал Веселова. Тогда же он задумал план мести: «Я повез Веселова к отцу (Анатолию Осипову, стоявшему во главе боевого крыла до сына. Был убит в 2005 году, - Прим. Ред.), чтобы разобраться во всем. По дороге я попросил остановить машину. Вышли оправиться. Я ему пистолет к затылку приложил: «А теперь расскажи». Он говорит «Ты меня оставишь в живых или убьешь?». Я ему: «Оставлю». Веселов признался и Осипов его расстрелял, оттащил в лес, чуть-чуть закопал и уехал.

«Я ЗА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ»

Когда Советский Союз распался, сотрудники «Черного беркута» восприняли эту новость с мрачными мыслями. Зато заключенные ликовали.

– В Советском Союзе законы были очень жесткие, – продолжает Субхан Дадашов. – Когда СССР не стало, заключенные радовались: «Ох, как хорошо! Другое государство теперь будет! Поблажки сделают!»

И сделали. В 1996 президент Борис Ельцин отменил смертную казнь. Ходили слухи, что новость настолько шокировала узников, что пара-тройка человек из-за нее повесились. Провести четверть века в четырех стенах… и выйти на свободу в совершенно иной мир. Такое смогли принять не все.

На двери каждой камеры висела вот такая табличка с указанием, скольких человек убил заключенный. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

– На моей памяти лишь два человека покончили с собой, – говорит начальник «Черного беркута». – Но не из-за отмены смертной казни. Один из них изнасиловал собственную малолетнюю дочь и не мог с этим жить. Лично я всегда был за смертную казнь. В «Черном беркуте» я, считай, отбывал пожизненный срок. Как никто знаю, что осужденных по ошибке среди них не было. Детей насиловали, убивали, женщин потрошили… Заключенные мне прямо говорили: «Гражданин начальник, а вы правы!»

Мы ничего не выиграли от моратория. Сколько колоний для пожизненного у нас России? Восемь! («Снежинка» в Хабаровском крае, «Полярная сова» в ЯНАО, «Торбеевский централ» и «Мордовская зона» в Мордовии, «Черный дельфин» в Оренбургской области, «Вологодский пятак» на острове Огненном и «Белый лебедь» в Пермском краю. В них содержится около 2000 человек – Прим. Ред.). Зачем столько?

День заключенных начинался в 06.00 с завтрака, а заканчивался в 22.00 после ужина. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Только на содержание «Черного беркута» государство тратило порядка 37 миллионов рублей бюджетных денег в год.

С прошлого года «Черный беркут» было решено расформировать. Сегодня в колонии нет заключенных. Их развезли по другим колониям. Так, часть пожизненно лишенных свободы перевели в «Снежинку», а тех, кто был приговорен к 25 годам, отправили в Алтайский край. Хотя сама ИК-56 формально до сих пор не закрыта.

СПРАВКА «КП»

Название «Черный беркут» колония получила благодаря бетонной скульптуре беркута, который держит в когтях голову змея. Изваял памятник бывший сотрудник ГАИ Хабас Закураев из Нальчика. Его приговорили к 25 годам за убийство тещи. Свое творение Хабас описывал просто: беркуты падальщики, а мы и есть падаль.

Женщины в колонии могли нести службу на вышках наравне с мужчинами. Однако к заключенным их не допускали. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

КТО ЕЩЕ СИДЕЛ В «ЧЕРНОМ БЕРКУТЕ»

Владимир Миргород – серийный убийца, с 2003 по 2004 гг. убил в Москве 16 человек.

Илья Тихомиров - один из организаторов взрыва на Черкизовском рынке в 2006 году, в котором погибло 14 человек.

Эдуард Чудинов – с 2002 по 2005 гг. убил 15 девушек в Свердловской области и устроившей массовое захоронение их тел в 40 километрах от Нижнего Тагила.

Анатолий Седых – «Липецкий маньяк», с 1998 по 2003 год убил и изнасиловал 12 девушек.

Роман Чигрин – «Шимановский педофил», водитель районной администрации Шимановского района, убил и изнасиловал в 2010 году двух школьниц.