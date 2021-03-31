Села в такси и пропала: в Екатеринбурге ищут 38-летнюю женщину

Фото: личная страница пропавшей во "Вконтакте"

В Екатеринбурге начались поиски Зульфии Шайхуловой. 38-летняя женщина пропала в прошлую субботу, в последний раз ее видели, когда она уезжала с Ботаники к дому на Кузнечной, 84. Как рассказала «Комсомолке» сестра пропавшей, в новую квартиру Зульфия переехала за три дня до этого.

- Она приезжала ко мне в пятницу забрать вещи, - рассказывает сестра пропавшей Олеся. – Потом она с бывшим парнем сняла на ночь квартиру, там переночевала. В 16:47 она вызвала такси, села и уехала. Я связывалась с диспетчером, по их данным, машина доехала до Кузнечной и пассажирка покинула машину.

Помимо полиции к поискам подключился отряд «Прорыв», ориентировка уже опубликована в его сообществе.

Ориентировка на поиск. Фото: ДПСО "Прорыв"

- Всем, кому что либо известно о место нахождении Зульфии Амировны, огромная просьба звонить руководителю отряда Наталии «Лиса» - 8-900-044-02-20, - сообщают в «Прорыве».

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕЙ

Рост: 166 сантиметров Телосложение: среднее Цвет волос: светлые с темными корнями, ниже плеч. Цвет глаз: каре-зеленые. На момент пропажи была одета в красный пуховик с капюшоном, черные кожаные сапоги до колена, черные джинсы С собой: розовый рюкзак.