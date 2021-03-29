Их любил весь Союз: кто из знаменитых артистов родился на Урале

На Урале свою карьеру начинали многие артисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЛАДИМИР МУЛЯВИН – ПОДРАБАТЫВАЛ ИГРОЙ В ПЕРЕХОДАХ

В 30-х годах прошлого века отец знаменитого музыканта Владимира Мулявина, руководителя «Песняров», трудился простым рабочим на строительстве Уралмашзавода. Жила семья в бараке №7. В нем всегда звучала музыка, так как в семье Мулявина ее очень любили и часто взрослые с детьми сами устраивали друг для друга концерты. Для этого у них были балалайка, гитара и домра - такой белорусский струнный инструмент.

– Поскольку денег на музыкальную школу у них в семье не было, когда Владимиру исполнилось 13 лет, он пошел в Дом культуры Сталина. Там был детский сектор со струнным оркестром, - рассказывал Владимир Ведерников, исследователь жизни Владимира Мулявина. - Именно там Мулявин впервые разучил пение по нотам.

Каждый день после занятий в школе Володя до позднего вечера пропадал в ДК, обучаясь в оркестре. В детстве его любимым инструментом была балалайка.

Владимир Мулявин руководил знаменитым вокально-инструментальным ансамблем «Песняры». Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В 15 лет Владимир Мулявин уже сам разрабатывал для себя партию контрабаса для игры в инструментальном квинтете. Он с товарищами аккомпанировал певцам, выступая в ДК УЗТМ и летнем саду Уралмаша. По слухам, когда отец ушел из семьи, чтобы помочь матери, Владимир стал «подрабатывать» - в перерывах между учебой играл на гитаре в поездах и переходах. В 1956-м окончив восьмой класс, он поступил в Свердловское музыкальное училище.

- Его взяли на отделение струнных инструментов по классу гитары, - говорил Владимир Ведерников. - Спустя год на втором заводском фестивале Мулявин занял второе место. А еще через год на втором курсе его отчислили.

Причиной тому было «увлечение западной музыкой». Мулявин с товарищами сколотили собственный джаз-бэнд и за это их всем составом исключили. Правда, потом все же восстановили. Но учиться Владимир Мулявин там уже не хотел и уехал в Тюмень работать в областном концертно-эстрадном бюро.

Памятник Владимиру Мулявину установленный в Екатеринбурге около ККТ «Космос». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, про родной Свердловск он не забывал даже когда стал известен на весь Союз. В 1972 году, например, «Песняры» приехали в столицу Урала, чтобы выступить на Уралмашзаводе в 14-м цехе.

- Тогда было модно прямо в цехах играть. До Песняров на этом заводе Утесов успел побывать, - объяснял Владимир Ведерников. - Они привезли венгерскую аппаратуру, которая звучала так громко, что позже корреспондент написал в местной газете «вся красота их пения была испорчена большой громкостью».

Тогда же Владимир Мулявин с братом решили навестить могилу матери. На кладбище их сопровождала целая группа исполнителей из местных ансамблей. Говорят, они специально увязались за Песнярами, чтобы защитить их в случае чего. После этого Владимир Мулявин бывал в родном Свердловске лишь с гастролями.

АЛЕКСАНДР МАЛИНИН – БЫЛ ПЕРВЫМ ПЕВЦОМ В АРМИИ

Свердловск – также и родина знаменитого эстрадного певца Александра Малинина. Правда, когда он родился здесь в 1958 году, знали его не как Малинина, а как Выгузова. Его родители работали на железной дороге. Александр был первенцем в их семье. О том, что Сашка Выгузов однажды станет знаменитым на всю страну певцом в семье тогда даже и представить не могли.

- Когда Сашка был совсем маленький, я ему аккордеон принес. Взял в аренду. Говорю, мол, учись играть на музыкальном инструменте, - вспоминал Николай Степанович, отец Александра Малинина. - А тот ни в какую! Ему больше хоккей нравился, потом на бокс «переключился».

Знаменитый эстрадный певец Александр Малинин родился в Свердловске в 1958 году. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Интерес к музыке проявился лишь позже, когда он стал посещать хоровой, духовой и танцевальный кружки. В 14 лет он стал выступать в военном оркестре Советской армии – играл на валторне. Затем в 16 устроился в студию эстрадного искусства Свердловской филармонии.

- В восемнадцать лет его забрали в армию, - вспоминал Николай Степанович. - Повезло парню: служил дома, в Свердловске. Мне страшно не нравилось, когда я приходил домой и видел в квартире кучу народа. Это Саша так служил! Он же в армии был первым певцом, солистом хора.

В запас он уволился в 1979 году. Тогда же и переехал в Москву, где стал работать в филармонии и в вокально-инструментальных ансамблях.

Это удивительно, но в детстве Александр Малинин больше увлекался хоккеем и боксом, нежели музыкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЛАДИМИР ТРОШИН – ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЙ ДЯДЯ СТЕПА

Его голос знаком каждому, кто вырос в Советском Союзе, или хотя бы смотрел в детстве советские мультики. Ведь именно Владимир Трошин озвучил знаменитого дядю Степу в мультфильме «Дядя Степа - милиционер». Также его помнят по ролям в фильмах «Гусарская баллада», «Дело было в Пенькове» и дилогии «Битва за Москву», где он сыграл роль Климента Ворошилова. Ну и кроме всего прочего именно Владимир Трошин первым исполнил популярную песню «Подмосковные вечера».

Родился Владимир Трошин в Уральской области (в нее раньше входила Свердловская область) в 1926 году в поселке Михайловском, что в Нижнесергинском районе. Его отец был токарем, а мать домохозяйкой. Семья у них была большая – 11 детей, из которых Владимир был десятым по счету.

Когда ему исполнилось девять лет, семья переехала в Свердловск, где Владимир и поступил в музыкальную школу. Он освоил сначала балалайку, а затем и гармонь.

Владимир Трошин в фильме «Гусарская баллада».

Когда началась Великая Отечественная война Владимир работал на заводе и однажды с другом зашел в ДК «Уралмаша» посмотреть, чем занимаются люди в драмкружке. Это и определило всю его судьбу. Ему там так понравилось, что он решил в нем остаться. Благодаря появившемуся увлечению театром в 1942 году он поступил в местное театральное училище, учась в котором он выступал в военных госпиталях города. А в 1943 Владимир Трошин поступил в школу-студию МХАТ им. Немировича-Данченко. Ее представители тогда приехали в Свердловск в поисках талантов. Это был самый первый набор в нее. Конкурс был очень большим. Кандидатов отбирали в течение трех туров.

Во время учебы в МХАТ в нем раскрылся талант и к драматической игре, и к вокалу. Впоследствии его приняли в труппу театра и уже в 25 лет он получил Сталинскую премию за роль сельского изобретателя в спектакле «Вторая любовь».

Кадр из мультфильма «Дядя Степа — милиционер» (Союзмультфильм, 1964).

СЕРГЕЙ АРЦИБАШЕВ – ЖИЛ В ОБЩАГЕ, В КОТОРОЙ НЕ БЫЛО ВОДЫ

Многие помнят Сергея Арцибашева по роли прапорщика Казакова в фильме «ДМБ». Но его творческое наследие гораздо больше. Это десятки ролей в кино и на сцене, и режиссерская работа в театре. Он - основатель Московского государственного «Театра на Покровке», художественным руководителем которого был на протяжении 24 лет. Также он возглавлял Московский академический театр имени Владимира Маяковского.

Сергей Арцибашев в роли прапорщика Казакова в фильме «ДМБ» (2000).

И его путь тоже начался в Свердловской области. Он родился в поселке Калья неподалеку от Североуральска. После школы приехал в Свердловск и поступил в политехникум, а закончив его, стал учиться на актерском отделении Свердловского театрального училища.

- Арцибашев учился в Свердловском театральном училище на курс старше меня, - вспоминал в своем блоге драматург Николай Коляда. - Жили мы тогда в неблагоустроенной общаге - там не было воды, туалет был на улице.

Сергей Арцибашев знаменит не только ролями, но и тем, что он основал «Театр на Покровке». Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В театральном училище Сергей Арцибашев учился на курсе заслуженного артиста Василия Козлова. По воспоминаниям сокурсников, он успел выпустить всего два курса, а умер прямо посреди улицы на руках у Сергея Арцибашева с репетиции дипломного спектакля которого они и возвращались. Самого Сергея Николаевича не стало 12 июля 2015 года из-за болезни.

ЮРИЙ ЛОЗА – НАУЧИЛСЯ ИГРАТЬ НА ГИТАРЕ, ЧТОБЫ НРАВИТЬСЯ ДЕВУШКАМ

Автор строчек «На маленьком плоту. Сквозь бури дождь и грозы…» Юрий Лоза родился в 1954 году в Свердловске, но детство свое провел в Верхнем Тагиле. А потом его семья и вовсе переехала в Алма-Ату. О карьере музыканта он задумался лишь в подростковом возрасте, когда обратил внимание, какой популярностью у девушек пользуются его товарищи, дружащие с гитарой.

В последнее время Юрия Лозу часто вспоминают в контексте его неоднозначных высказываний. Но больше все таки его знают за песни. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Когда в 13-14 лет я выяснил, что мир делится на женскую и мужскую половины, и надо каким-то образом нравиться лучшей, я хотел быть профессиональным футболистом, - вспоминал Юрий Лоза. - С 12 лет занимался активно, но понял, что все мои рассказы об игре, сверстниц не интересуют. Но, когда мой товарищ берет три аккорда и поет, он вдруг становится королем бала. И я насел на родителей, чтобы мне нашли гитару. Тогда был дефицит и мне прислали ее родственники из Тюмени. Я пришел к самому большому во дворе специалисту, который показал мне три аккорда, и через три месяца я уже наяривал сам.

Первую гитару Юрию Лозе прислали родственники из Тюмени. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Но начать карьеру музыканта он смог лишь после службы в армии, когда в 1974 году устроился работать учеником фрезеровщика на завод. Там он стал участником кружка самодеятельности и начал выступать в ресторанах. А потом было Алма-Атинское музыкальное училище, игра в ансамбле «Веселый калейдоскоп» и работа в филармонии, которые привели его в группу «Интеграл» в 1977 году. Ею руководил продюсер Бари Алибасов.

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