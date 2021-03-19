У малыша химический ожог: в Екатеринбурге мать случайно напоила двухмесячного сына лимонной кислотой

Сейчас мальчик находится в ДГБ-9 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двухмесячный младенец едва не погиб, наглотавшись лимонной кислоты. Мальчика доставили в больницу с диагнозом: химический ожог глотки.

ЧП случилось из-за того, что 27-летняя мама малыша случайно дала выпить своему ребенку опасную жидкость. Все случилось в одной из квартир на улице Фрунзе.

- Мама мальчика приготовила смесь для кормления ребенка. Бутылочку она передала 26-летнему отцу мальчика, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в медицинской службе. – Тот начал кормить ребенка. Но он ел неохотно.

Вскоре бутылочку в руки взяла мама малыша и испытала шок.

- Она вспомнила, что вечером решила почистить от накипи чайник. Для этого она засыпала в него порошок с лимонной кислотой. Но слить этот раствор забыла, - продолжает наш собеседник.

Когда настало время кормить малыша, мама разбавила детскую смесь водой из этого самого чайника. При этом женщина напрочь забыла, что в нем была кислота.

Женщина сразу вызвала бригаду скорой. Ребенка доставили в ДГБ-9. Сейчас врачи оценивают состояние мальчика как удовлетворительное. Он будет оставаться в больнице вместе с мамой до тех пор, пока врачи его полностью не обследуют.

- Семья характеризуется положительно, отец мальчика работает риэлтором в одном из известных в городе агентств недвижимости, - уточнил осведомленный источник.

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