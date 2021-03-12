Барсучиха Мэри из Екатеринбургского зоопарка стала ЗооМисс-2021, пока была в спячке

За красотку Мэри горожане отдали больше всего голосов Фото: Екатеринбургский зоопарк

Жители Екатеринбурга выбрали, кто среди питомцев зоопарка в этом году достоин звания ЗооМисс. Всего на конкурсе было четыре кандидатки. Меньше всего голосов отдали мартышке Бразза Дусе. Это была самая пожилая участница конкурса красоты. В этом году ей исполнится уже 19 лет.

Мартышка Бразза Дуся - самая пожилая участница конкурса красоты Фото: Екатеринбургский зоопарк

На третьем месте по числу голосов оказалась мать четверых детей мандрил Кумани. Второе место заняла обезьянка Саймири Жанна, у которой, к слову, самый высокий удельный вес массы мозга к общей массе тела (1/17). А это примерно в два раза выше, чем у человека!

Победительницей же стала самая молодая участница конкурса - барсучиха Мэри. Она выбилась в лидеры с большим отрывом. Интересно, что победительница в прямом смысле проспала конкурс. Горожане голосовали за Мэри, пока та находилась в спячке, как и ее будущий партнер Фродо.

- Мэри родилась в апреле 2020 года в Большереченском зоопарке, откуда приехала в Екатеринбург свататься к четырехлетнему самцу Фродо, - рассказали в зоопарке. - Молодые пока еще не знакомы, так как всю зиму провели в спячке.

Как только Мэри и Фродо проснутся, их ждет первая встреча. В зоопарке надеются, что она пройдет благополучно.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Мы рассказывали о Мэри в ноябре, когда она вместе с другими новыми обитателями приехала в Екатеринбургский зоопарк. Сначала питомица была на обязательном для новых жильцов карантине, а затем впала в спячку. Поэтому не только Фродо, но и посетители зоопарка, пока лично с ней не знакомы.

Кстати, барсуки - единственные представители куньих, впадающих в зимнюю спячку. Зимний сон обычно продолжается с октября-ноября до марта-апреля.

Отметим, что ранее в зоопарке выбрали ЗооМистера - 2021. Им стал сенегальский галаго Бон. В Екатеринбургском зоопарке отметили, что основная цель в выборе кандидатов на высокое звание - привлечение внимания к редким и малоизвестным видам коллекции.