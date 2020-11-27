Барсучиху Мэри привезли из Большереченского зоопарка Фото: Екатеринбургский зоопарк

В Екатеринбургском зоопарке появились новые обитатели. На экспозиции мелких млекопитающих появилась парочка австралийских сумчатых - сахарных поссумов, приехавшая из зоопарка Удмуртии.

На втором этаже павильона «Южный» осваивают пространства вольера тропические еноты - кинкажу. Самка Лара приехала в подарок из Ярославля, а самец Леон был подарен челябинским зоопарком. Сотрудники зоопарка очень надеются, что эта новая молодая пара продолжит традиции семьи старожил зоопарка – пары кинкажу Кости и Кати, которые ежегодно дают потомство. Всего за 15 лет от них родилось 14 детей.

- Екатеринбургский зоопарк был первым из зоопарков России, сумевшим получить потомство от этих удивительных животных! Произошло это историческое событие ровно 15 лет назад - 27 ноября 2005 года, когда у молодой пары появился первый детёныш, - рассказали в зоопарке.

А это канкажу Костя, который живет уже много лет в зоопарке и приносит вместе с Катей потомство Фото: Екатеринбургский зоопарк

В зоопарке ждут, что вновь прибывшие кинкажу, как Катя с Корстей, принесут потомство Фото: Екатеринбургский зоопарк

Еще одни новые питомцы приехали из Большереченского зоопарка. Оттуда в пару к молодому барсуку Фродо, живущему на экспозиции четыре года, приехала юная самочка Мэри. Правда познакомить их пока не удастся, как и показать посетителям. Барсуки - единственные представители куньих, впадающих в зимнюю спячку и сейчас они крепко спят в своих домиках.

Новичков приучали к новому рациону и обследовали перед тем как выставить на экспозицию Фото: Екатеринбургский зоопарк

А вот поссумы и кинкажу во всю резвятся в своих новых вольерах и ждут посетителей. В Екатеринбург их привезли в разные дни, а вот выставили на экспозицию почти одновременно после месяца на карантине.

- Они помещаются в отдельный вольер, так называемый карантинник. Туда могут заходить только наши ветеринарные врачи. Они ежедневно смотрят за состоянием здоровья животного, - рассказывают в зоопарке. - При стрессе из-за смены обстановки могут проявляться болезни или животное приехало не совсем здоровое, чтобы оно не заразило остальных питомцев. Постепенно животные выходят с рациона с которым они приехали на рацион нашего зоопарка. Специалисты смотрят, какие продукты им подходят, насколько хорошо усваиваются. Только после всех обследований и анализов питомцев помещают в вольеры к других животным.