Настоящие уральские женщины могут и хлеб испечь, и заводом управлять

Лаборант Свердловской ТЭЦ Яна Алексашина любимица родного коллектива

В честь Международного женского дня «Комсомолка» рассказывает о дамах, которые своим примером доказывают: прекрасному полу подвластна любая профессия.

ПОЧТИ ВОЛШЕБНИЦА

Химслужба - важнейшее звено в цепи «теплого» производства. Об этом не понаслышке знает лаборант Свердловской ТЭЦ Яна Алексашина.

Энергетики и лаборанты химцеха готовят воду высочайшего качества для подпитки котлов, турбин и теплоснабжения города. Три раза за смену Яна берет пробы воды и мудрит над колбами и мензурками: отливает, взбалтывает, смешивает, пристально вглядываясь в прозрачную жидкость, а потом записывает результаты в специальный журнал. В «химическом» деле не бывает мелочей, чтобы оборудование станции работало как часы, необходимо добиться от подпиточной воды кристальной чистоты и «правильной» жесткости. Кроме химреактивов, в помощь лаборанту кандуктометр, газоанализатор, PHметр и другое незаменимое в работе оборудование.

«Что ты все колдуешь?» - смеются мужчины коллеги. И, действительно, Янина работа сродни колдовству, а вернее, волшебству - доброго и полезного. Быть полезной людям - это как раз про нее: веселая и отзывчивая Яна всегда рада помочь, любит коллег и свою работу. И не просто любит, а выполняет сложные химические анализы на высоком профессиональном уровне. Ответственная, внимательная, любознательная, умеющая организовать не только рабочий процесс, но и отлично «выстроить» отношения в большой семье, Яна любимица родного коллектива.

Коллеги хвалят ее, а иногда и удивляются: как она все успевает? Шутка ли, Яна - мама пятерых детей! Ласковая, заботливая и, как сама признается, иногда слишком мягкая, даже в ситуациях, когда надо бы построже. Но мамина мягкость прекрасному воспитанию и хорошей учебе нисколько не помешала. Два сына и три дочки мамой гордятся: она вместе с друзьямиэнергетиками дает городу свет и тепло. «Вон какие огромные котлы на станции, это вам не кастрюлька с крышкой! Станция - настоящий завод для производства тепла!» Воистину, устами младенца глаголет истина, а значит, Яна и вправду, почти волшебница!

Машинист мостового крана Ирина Комлева вот уже десять лет, изо дня в день взлетает по крутым ступенькам на высоту четвертого этажа

ХРУПКИЙ ПИЛОТ МОСТОВОГО КРАНА

Машинист мостового крана Ирина Комлева с детства мечтала быть стюардессой. Но семейные обстоятельства сложились так, что детским мечтам не суждено было осуществиться. Жизнь вносит свои коррективы, но мечтатели никогда не переводятся, особенно такие, как Ирина - энергичные и целеустремленные.

Не покорила небо, но взлетела на другую высоту: освоила мужскую профессию, поднявшись под потолок основного цеха Свердловской ТЭЦ в кресло «водителя» мостового крана. Вот уже десять лет, изо дня в день хрупкая женщина взлетает по крутым ступенькам на высоту четвертого этажа, включает рубильник и заставляет железную махину ворочать многотонные грузы.

В период летней ремонтной запарки, когда комплектующие и инструменты требуется перемещать безостановочно, жизнь сосредотачивается на вершине: самое необходимое - вода, перекус все с собой. Жаркой авральной порой покидать боевой пост нет никакой возможности. Что и говорить: условия тяжелые, под потолком цеха очень жарко, плюс требуются ювелирная точность и строгое соблюдение правил техники безопасности.

- Стропальщики цепляют ротор к крану и дают мне сигнал тихонько его провернуть. Я выполняю и снова жду сигнала. Никаких лишних движений. Бывает неделями одни и те же манипуляции. Напряжение колоссальное, настоящее испытание на выносливость, - рассказывает Ирина Комлева.

Испытание, уже давно пройденное с честью: ответственная и терпеливая, веселая и доброжелательная покорительница мужских вершин ласково называет железного друга «мой Кранчик», простив подопечному непослушание и упрямство. А покорив одну мечту, Ирина сегодня лелеет другую. Последние шесть лет, окончив профильные курсы, занимается массажем, увлекается психологией и много читает. Мечтает выучиться на кинезиолога - специалиста, обладающего способностью через движения тела, через мышечную систему, восстанавливать и улучшать здоровье и психическое состояние человека. И мечта обязательно сбудется, высота покорится, как покорились ей все, неприступные когда-то вершины.

Ирина Ленц уже 16 лет работает на режевском хлебокомбинате

«С ПЕЧЬЮ НЕ РАССТАЮСЬ ДАЖЕ ДОМА»

- Моя жизнь не похожа на блокбастер, - говорит про себя Ирина Ленц.

Наша героиня уже 16 лет работает на режевском хлебокомбинате. Пришла на должность кондитера, затем последовала череда повышений: сначала стала пекарем булочного участка, потом пекарем хлебных линий, сейчас Ирина в должности технолога. Несколько лет назад поступила на заочное обучение, чтобы повысить профессиональные навыки.

На хлебзаводе Ирина Ленц нашла не только свое предназначение в жизни и построила карьеру, но и встретила свою любовь. Спустя несколько лет поженились. Сейчас у Ирины многодетная семья - она воспитывает трех деток. Старшая дочь учится в институте, сын - школьник, а младшая дочь в этом году собирается в первый класс.

В свободное время Ирина увлекается йогой и регулярно посещает фитнесклуб.

- К 8 марта всегда готовлю для нашей семьи большой стол. С печью не расстаюсь даже дома, - говорит Ирина.

Ирина Орловская взялась за руководство не из-за статуса и громкого звания «директор», а из-за любви к работе

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОБАЯНИЕ

Кто сказал, что не женское дело - управлять целым заводом, и тем более цементным? Когда в подчинении десятки мужчин, компетенциям, опыту и профессионализму помогают интуиция, вежливость и даже обаяние.

Это на своем примере доказывает Ирина Орловская, директор завода «Коркино» SLK Cement в поселке Первомайском Челябинской области.

- Три раза мне предлагали стать директором завода, и я долго думала, боялась соглашаться. А вдруг я не смогу? Но муж сказал: «Иди, ты сможешь», коллеги поддержали: «Мы поможем» - и я поверила в себя, - вспоминает Ирина Орловская. - За семь лет ни разу не пожалела.

Ирина взялась за руководство не из-за статуса и громкого звания «директор», а из-за любви к работе. Но путь прошла, как говорится, через тернии к звездам. Начинала с простого насыпщика цемента, когда еще училась в техникуме, и поднялась по карьерной лестнице от мастера до директора.

- Я стала мамой на втором курсе института. Но в декрет даже не уходила, параллельно училась и растила дочь, - говорит Ирина. - Трудности закалили мой характер, и теперь я легко справляюсь с такой должностью, как директор завода! Тем более с такой командой профессионалов, что работает на заводе в Коркино.

Елена Недошопа - начальник лаборатории омского филиала SLK Cement

«СТРОГАЯ НА РАБОТЕ, И МЯГКАЯ ДОМА»

Елена Недошопа - начальник лаборатории омского филиала SLK Cement. На предприятии она трудится уже девять лет, с момента строительства цементного терминала в своем городе.

Поначалу Елена отвечала за закупку оборудования и материалов для создания испытательной лаборатории, а сегодня на ней ответственность за метрологическое обслуживание оборудования, обеспечение материалами для бесперебойной работы лаборатории, качество выпускаемой продукции и испытаний, сертификацию продукции и результативное функционирование СМК в филиале «Омск». Время - это самый ценный ресурс для нее: впереди совещание, да и работа трудоемкая и сложная, требующая постоянной вовлеченности в процесс.

- Знаете, я очень люблю художественную литературу. Когда есть свободное время, перечитываю рассказы Чехова или «Мастера и Маргариту» Булгакова, - рассказывает Елена в разговоре с «КП». - Но, несмотря на опыт, мне нравится учиться. Хочу быть профессионалом в своей сфере деятельности, поэтому регулярно я читаю специальную литературу для развития компетенций, с удовольствием посещаю семинары, курсы для повышения своей квалификации. Наше предприятие активно развивается, я стремлюсь идти в ногу со временем. Тем более должность обязывает.

На работе Елена строгая и требовательная начальница. Но дома - заботливая жена, мама и бабушка. Елена балует семью и четырех внуков пирогами и блинчиками с вареньем, ходит с ребятами в кино и цирк, активно проводит с ними время на свежем воздухе.

Валентина Гуляева трудится на сухоложском заводе уже 25 лет

«БЕЗ БУХГАЛТЕРИИ НИКУДА»

Пожалуй, самая женская профессия - это бухгалтер. Большая редкость встретить мужчину, который сводит дебет с кредитом. А без такого специалиста в наше время никуда, особенно, если это касается работы большого предприятия. Валентина Гуляева трудится на сухоложском заводе уже 25 лет. Она прошла путь от специалиста по налогам до руководителя отдела.

- Если вы думаете, что цифры и учеты - это скучно, то это не так! - уверенно заявляет Валентина. - Налоговая сфера очень «живая». Она часто меняется, поэтому приходится постоянно учиться. Десять лет назад я стала главным бухгалтером, мой функционал расширился, и опять надо было получать новые знания.

В отделе, которым руководит Валентина, одни женщины.

- В женском коллективе лично мне работается очень легко, - смеется Валентина. - Да, у каждой свой темперамент и характер, но я нахожу к ним подход, Я для них старший товарищ. Об этом говорят наши результаты на работе.

В конце года Валентина уходит на пенсию. Первым делом она исполнит давнюю мечту - женщина хочет научиться играть в шахматы. Все потому, что старший внук очень любит эту игру и уже берет призовые места на соревнованиях в школе.

Марина Митрофановна 22 года возглавляет Союз комитетов солдатских матерей Свердловской области

НА ХРУПКИЕ ПЛЕЧИ ВЗВАЛИЛА ТЯЖЕЛЫЙ КРЕСТ

Неприметный дворик пятиэтажки на Луначарского. Здесь ищут помощь и защиту призывники, военнослужащие, участники боевых действий, члены семей погибших и пропавших без вести… Тут находится Союз комитетов солдатских матерей Свердловской области. И возглавляет его неизменный председатель Марина Митрофановна Лебедева. Уже 22 года.

Эмоций в комитете всегда через край! Вопросы разные: кто-то ищет законные способы не служить, так как имеет проблемы со здоровьем. Кто-то, наоборот, пытается доказать, что может призваться в армию, но поставленный в детстве диагноз рушит мечты. Комитет работает в режиме скорой помощи. Запасных сыновей нет! И чужих нет! Не делит Марина Митрофановна: из нашей области призывался солдат или нет. Все - наши. Главное - успеть!

Ей редко отказывают. Даже генералы. Потому что за долгие годы в этой должности заработала заслуженный авторитет. Беззаветной любовью к ребятам в военной форме. Безразличием к личным потребностям, своему здоровью. Ее дети шутят: «Мам, когда спасешь мир, займись внуками». Их у бабушки пять!

На шее у Марины Митрофановны маленький крестик. А на свои хрупкие плечи взвалила она тяжкий крест…

- Это благодарность судьбе за то, что сын-срочник не сгинул на ненужной Чеченской войне. Это вина перед теми матерями, которые больше не увидели своих кровинок… А есть и такие, которые до сих пор ждут двадцать с лишним лет пропавших без вести сыновей, - рассуждает она.

Когда ей тяжело, она вспоминает, какая она на самом деле счастливая: ее сыны рядом… И - за дела.