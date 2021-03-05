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Общество

Настоящие уральские женщины могут и хлеб испечь, и заводом управлять

В честь Международного женского дня «Комсомолка» рассказывает о дамах, которые своим примером доказывают: прекрасному полу подвластна любая профессия
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Лаборант Свердловской ТЭЦ Яна Алексашина любимица родного коллектива

Лаборант Свердловской ТЭЦ Яна Алексашина любимица родного коллектива

В честь Международного женского дня «Комсомолка» рассказывает о дамах, которые своим примером доказывают: прекрасному полу подвластна любая профессия.

ПОЧТИ ВОЛШЕБНИЦА

Химслужба - важнейшее звено в цепи «теплого» производства. Об этом не понаслышке знает лаборант Свердловской ТЭЦ Яна Алексашина.

Энергетики и лаборанты химцеха готовят воду высочайшего качества для подпитки котлов, турбин и теплоснабжения города. Три раза за смену Яна берет пробы воды и мудрит над колбами и мензурками: отливает, взбалтывает, смешивает, пристально вглядываясь в прозрачную жидкость, а потом записывает результаты в специальный журнал. В «химическом» деле не бывает мелочей, чтобы оборудование станции работало как часы, необходимо добиться от подпиточной воды кристальной чистоты и «правильной» жесткости. Кроме химреактивов, в помощь лаборанту кандуктометр, газоанализатор, PHметр и другое незаменимое в работе оборудование.

«Что ты все колдуешь?» - смеются мужчины коллеги. И, действительно, Янина работа сродни колдовству, а вернее, волшебству - доброго и полезного. Быть полезной людям - это как раз про нее: веселая и отзывчивая Яна всегда рада помочь, любит коллег и свою работу. И не просто любит, а выполняет сложные химические анализы на высоком профессиональном уровне. Ответственная, внимательная, любознательная, умеющая организовать не только рабочий процесс, но и отлично «выстроить» отношения в большой семье, Яна любимица родного коллектива.

Коллеги хвалят ее, а иногда и удивляются: как она все успевает? Шутка ли, Яна - мама пятерых детей! Ласковая, заботливая и, как сама признается, иногда слишком мягкая, даже в ситуациях, когда надо бы построже. Но мамина мягкость прекрасному воспитанию и хорошей учебе нисколько не помешала. Два сына и три дочки мамой гордятся: она вместе с друзьямиэнергетиками дает городу свет и тепло. «Вон какие огромные котлы на станции, это вам не кастрюлька с крышкой! Станция - настоящий завод для производства тепла!» Воистину, устами младенца глаголет истина, а значит, Яна и вправду, почти волшебница!

Машинист мостового крана Ирина Комлева вот уже десять лет, изо дня в день взлетает по крутым ступенькам на высоту четвертого этажа

Машинист мостового крана Ирина Комлева вот уже десять лет, изо дня в день взлетает по крутым ступенькам на высоту четвертого этажа

ХРУПКИЙ ПИЛОТ МОСТОВОГО КРАНА

Машинист мостового крана Ирина Комлева с детства мечтала быть стюардессой. Но семейные обстоятельства сложились так, что детским мечтам не суждено было осуществиться. Жизнь вносит свои коррективы, но мечтатели никогда не переводятся, особенно такие, как Ирина - энергичные и целеустремленные.

Не покорила небо, но взлетела на другую высоту: освоила мужскую профессию, поднявшись под потолок основного цеха Свердловской ТЭЦ в кресло «водителя» мостового крана. Вот уже десять лет, изо дня в день хрупкая женщина взлетает по крутым ступенькам на высоту четвертого этажа, включает рубильник и заставляет железную махину ворочать многотонные грузы.

В период летней ремонтной запарки, когда комплектующие и инструменты требуется перемещать безостановочно, жизнь сосредотачивается на вершине: самое необходимое - вода, перекус все с собой. Жаркой авральной порой покидать боевой пост нет никакой возможности. Что и говорить: условия тяжелые, под потолком цеха очень жарко, плюс требуются ювелирная точность и строгое соблюдение правил техники безопасности.

- Стропальщики цепляют ротор к крану и дают мне сигнал тихонько его провернуть. Я выполняю и снова жду сигнала. Никаких лишних движений. Бывает неделями одни и те же манипуляции. Напряжение колоссальное, настоящее испытание на выносливость, - рассказывает Ирина Комлева.

Испытание, уже давно пройденное с честью: ответственная и терпеливая, веселая и доброжелательная покорительница мужских вершин ласково называет железного друга «мой Кранчик», простив подопечному непослушание и упрямство. А покорив одну мечту, Ирина сегодня лелеет другую. Последние шесть лет, окончив профильные курсы, занимается массажем, увлекается психологией и много читает. Мечтает выучиться на кинезиолога - специалиста, обладающего способностью через движения тела, через мышечную систему, восстанавливать и улучшать здоровье и психическое состояние человека. И мечта обязательно сбудется, высота покорится, как покорились ей все, неприступные когда-то вершины.

Ирина Ленц уже 16 лет работает на режевском хлебокомбинате

Ирина Ленц уже 16 лет работает на режевском хлебокомбинате

«С ПЕЧЬЮ НЕ РАССТАЮСЬ ДАЖЕ ДОМА»

- Моя жизнь не похожа на блокбастер, - говорит про себя Ирина Ленц.

Наша героиня уже 16 лет работает на режевском хлебокомбинате. Пришла на должность кондитера, затем последовала череда повышений: сначала стала пекарем булочного участка, потом пекарем хлебных линий, сейчас Ирина в должности технолога. Несколько лет назад поступила на заочное обучение, чтобы повысить профессиональные навыки.

На хлебзаводе Ирина Ленц нашла не только свое предназначение в жизни и построила карьеру, но и встретила свою любовь. Спустя несколько лет поженились. Сейчас у Ирины многодетная семья - она воспитывает трех деток. Старшая дочь учится в институте, сын - школьник, а младшая дочь в этом году собирается в первый класс.

В свободное время Ирина увлекается йогой и регулярно посещает фитнесклуб.

- К 8 марта всегда готовлю для нашей семьи большой стол. С печью не расстаюсь даже дома, - говорит Ирина.

Ирина Орловская взялась за руководство не из-за статуса и громкого звания «директор», а из-за любви к работе

Ирина Орловская взялась за руководство не из-за статуса и громкого звания «директор», а из-за любви к работе

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОБАЯНИЕ

Кто сказал, что не женское дело - управлять целым заводом, и тем более цементным? Когда в подчинении десятки мужчин, компетенциям, опыту и профессионализму помогают интуиция, вежливость и даже обаяние.

Это на своем примере доказывает Ирина Орловская, директор завода «Коркино» SLK Cement в поселке Первомайском Челябинской области.

- Три раза мне предлагали стать директором завода, и я долго думала, боялась соглашаться. А вдруг я не смогу? Но муж сказал: «Иди, ты сможешь», коллеги поддержали: «Мы поможем» - и я поверила в себя, - вспоминает Ирина Орловская. - За семь лет ни разу не пожалела.

Ирина взялась за руководство не из-за статуса и громкого звания «директор», а из-за любви к работе. Но путь прошла, как говорится, через тернии к звездам. Начинала с простого насыпщика цемента, когда еще училась в техникуме, и поднялась по карьерной лестнице от мастера до директора.

- Я стала мамой на втором курсе института. Но в декрет даже не уходила, параллельно училась и растила дочь, - говорит Ирина. - Трудности закалили мой характер, и теперь я легко справляюсь с такой должностью, как директор завода! Тем более с такой командой профессионалов, что работает на заводе в Коркино.

Елена Недошопа - начальник лаборатории омского филиала SLK Cement

Елена Недошопа - начальник лаборатории омского филиала SLK Cement

«СТРОГАЯ НА РАБОТЕ, И МЯГКАЯ ДОМА»

Елена Недошопа - начальник лаборатории омского филиала SLK Cement. На предприятии она трудится уже девять лет, с момента строительства цементного терминала в своем городе.

Поначалу Елена отвечала за закупку оборудования и материалов для создания испытательной лаборатории, а сегодня на ней ответственность за метрологическое обслуживание оборудования, обеспечение материалами для бесперебойной работы лаборатории, качество выпускаемой продукции и испытаний, сертификацию продукции и результативное функционирование СМК в филиале «Омск». Время - это самый ценный ресурс для нее: впереди совещание, да и работа трудоемкая и сложная, требующая постоянной вовлеченности в процесс.

- Знаете, я очень люблю художественную литературу. Когда есть свободное время, перечитываю рассказы Чехова или «Мастера и Маргариту» Булгакова, - рассказывает Елена в разговоре с «КП». - Но, несмотря на опыт, мне нравится учиться. Хочу быть профессионалом в своей сфере деятельности, поэтому регулярно я читаю специальную литературу для развития компетенций, с удовольствием посещаю семинары, курсы для повышения своей квалификации. Наше предприятие активно развивается, я стремлюсь идти в ногу со временем. Тем более должность обязывает.

На работе Елена строгая и требовательная начальница. Но дома - заботливая жена, мама и бабушка. Елена балует семью и четырех внуков пирогами и блинчиками с вареньем, ходит с ребятами в кино и цирк, активно проводит с ними время на свежем воздухе.

Валентина Гуляева трудится на сухоложском заводе уже 25 лет

Валентина Гуляева трудится на сухоложском заводе уже 25 лет

«БЕЗ БУХГАЛТЕРИИ НИКУДА»

Пожалуй, самая женская профессия - это бухгалтер. Большая редкость встретить мужчину, который сводит дебет с кредитом. А без такого специалиста в наше время никуда, особенно, если это касается работы большого предприятия. Валентина Гуляева трудится на сухоложском заводе уже 25 лет. Она прошла путь от специалиста по налогам до руководителя отдела.

- Если вы думаете, что цифры и учеты - это скучно, то это не так! - уверенно заявляет Валентина. - Налоговая сфера очень «живая». Она часто меняется, поэтому приходится постоянно учиться. Десять лет назад я стала главным бухгалтером, мой функционал расширился, и опять надо было получать новые знания.

В отделе, которым руководит Валентина, одни женщины.

- В женском коллективе лично мне работается очень легко, - смеется Валентина. - Да, у каждой свой темперамент и характер, но я нахожу к ним подход, Я для них старший товарищ. Об этом говорят наши результаты на работе.

В конце года Валентина уходит на пенсию. Первым делом она исполнит давнюю мечту - женщина хочет научиться играть в шахматы. Все потому, что старший внук очень любит эту игру и уже берет призовые места на соревнованиях в школе.

Марина Митрофановна 22 года возглавляет Союз комитетов солдатских матерей Свердловской области

Марина Митрофановна 22 года возглавляет Союз комитетов солдатских матерей Свердловской области

НА ХРУПКИЕ ПЛЕЧИ ВЗВАЛИЛА ТЯЖЕЛЫЙ КРЕСТ

Неприметный дворик пятиэтажки на Луначарского. Здесь ищут помощь и защиту призывники, военнослужащие, участники боевых действий, члены семей погибших и пропавших без вести… Тут находится Союз комитетов солдатских матерей Свердловской области. И возглавляет его неизменный председатель Марина Митрофановна Лебедева. Уже 22 года.

Эмоций в комитете всегда через край! Вопросы разные: кто-то ищет законные способы не служить, так как имеет проблемы со здоровьем. Кто-то, наоборот, пытается доказать, что может призваться в армию, но поставленный в детстве диагноз рушит мечты. Комитет работает в режиме скорой помощи. Запасных сыновей нет! И чужих нет! Не делит Марина Митрофановна: из нашей области призывался солдат или нет. Все - наши. Главное - успеть!

Ей редко отказывают. Даже генералы. Потому что за долгие годы в этой должности заработала заслуженный авторитет. Беззаветной любовью к ребятам в военной форме. Безразличием к личным потребностям, своему здоровью. Ее дети шутят: «Мам, когда спасешь мир, займись внуками». Их у бабушки пять!

На шее у Марины Митрофановны маленький крестик. А на свои хрупкие плечи взвалила она тяжкий крест…

- Это благодарность судьбе за то, что сын-срочник не сгинул на ненужной Чеченской войне. Это вина перед теми матерями, которые больше не увидели своих кровинок… А есть и такие, которые до сих пор ждут двадцать с лишним лет пропавших без вести сыновей, - рассуждает она.

Когда ей тяжело, она вспоминает, какая она на самом деле счастливая: ее сыны рядом… И - за дела.

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