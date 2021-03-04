«Розы для аллергиков, тюльпаны для всех»: какие цветы не стоит дарить женщинам на 8 Марта

Не покупайте цветы наспех. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Международный женский день мужчины ломают голову, какие цветы нужно дарить дамам. Ведь букеты вручают не только вторым половинкам, но и родственникам, коллегам, друзьям. Нельзя подарить одинаковые цветы и жене, и сотруднице — это может вызвать недоумение. Вместе с флористом разбираем, какое послание зашифровано в цветке и как его правильно преподнести.

КАКИЕ БУКЕТЫ СЕЙЧАС В ТРЕНДЕ

Сейчас флористы в один голос говорят розы это уже не модно. И не потому что все резко разлюбили цветы с шипами, на это есть свои причины.

- В моде сейчас экзотика. Например, гортензия, очень красиво выглядит в букете. Еще калы имеют необычную форму и из них получаются стильные композиции, - говорит Анастасия Сыкачук, флорист цветочного магазина «Топ цветОК». – Раньше дарили только розы на все случаи жизни, поскольку в магазинах не было такого разнообразия. Сейчас с этим проблем нет, но на 8 Марта все-таки большая часть людей выбирает тюльпаны.

Мимоза тоже считается весенним цветком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам флориста Анастасии Сыкачук, ровные круглые букеты тоже не в тренде. Покупателям теперь нравится, когда цветы расположены на разных уровнях. Для букета важно также подобрать подходящую упаковку. Сейчас чаще всего заворачивают букеты или в крафтовую бумагу, или в обертку нюдовых цветов. Главное, чтобы это не было ярко и слишком броско.

- Для коллег или начальства можно собрать «серьезный букет». Он будет в сдержанных тонах, цветы не яркие, например, белые или розовые розы с хризантемами. Герберы и одноголовые хризантемы, эустомы. Ну и во всех букетах должна присутствовать зелень, - продолжает Сыкачук.

КАКИЕ ЦВЕТЫ НЕ СТОИТ ДАРИТЬ

В первую очередь убедитесь, что человек, которому вы собираетесь вручить букет, не страдает аллергией. Если такой возможности нет, то выбирайте из тех цветов, которые не станут раздражителем.

- Тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи – эти цветы, как правило, в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе и поэтому они могут вызывать аллергию. Неприятную реакцию не вызовут белые розы, - добавила эксперт.

Да и вообще, чтобы не попасть впросак, не выбирайте букет наспех. Попросите флориста помочь вам, а не хватайте первый попавшийся.

Ведь букеты вручают не только вторым половинкам, но и родственникам, коллегам, друзьям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ:

- Завядшие цветы. Букет должен быть свежим.

- Красные розы начальнице или коллеге. Этот цвет символизируют страсть

- Красные гвоздики. Обратите внимание на белые гвоздики.

- Кактусы. Оригинальный подарок, но может понравиться только любительнице этого растения.

- Искусственные цветы.

- Композиции с множеством украшений и обертки.

- Не дарите один цветок.

При покупке букета отдавайте предпочтение цветам с полураскрытым бутоном, они простоят дольше. И если есть выбор, то не покупайте цветы на улице, весной в холодную погоду они могут быть подмороженными.

Хризантемы альтернатива розам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ БУКЕТА

Живые цветы – это всегда красиво и ароматно. И всегда хочется, чтобы подаренный букет радовал как можно дольше. У флористов есть свои хитрости, как продлить жизнь букета. Стоит помнить, что у подрезанных цветов больше шансов простоять на неделю, а то и две, дольше. Все потому что не подрезанные цветы стоят в грязной воде, то микроорганизмы забивают срез и растение не получает воду. По этой причине роза в течение двух дней после покупки может опустить бутон.

Отметим, весенние цветы имеют нежные листья и стебли, поэтому они требуют особенный уход.

- Цветы подрезаем наискосок. Но если это весенние цветы, например, тюльпаны, срез делается под углом 90 градусов. Работаем острым ножом и затем ставим букет в холодную воду.

- Сразу уберите упаковку или ставьте букет в вазу так, чтобы бумага или обертка не попадали в воду.

Перед тем, как поставить в вазу снимите со стеблей нижние листья. Иначе они будут попадать в воду, а там начнут загнивать и ускорят увядание цветка.

- Весенние цветы на ночь лучше убирать в прохладное место.

- Тюльпаны и гиацинты в тепле вытягиваются и становятся ломкими. Поэтому вазу для них лучше подбирать вазу пошире и поглубже.

- Меняйте воду каждый день и подрезайте стебли раз в три дня.

- Если завяли несколько цветов, не спешите выкидывать весь букет. Уберите уже использованные бутоны и оставьте те, которые еще живы.