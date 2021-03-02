Фото: страница Лолы Тейлор во "ВКонтакте"

Одна из главных порноактрис России Лола Тейлор (Любовь Бушуева) похвасталась часами Rolex за два миллиона рублей. Часы из белого золота с окантовкой из бриллиантов были заветной мечтой звезды фильмов для взрослых. Как рассказала «Комсомолке» Бушуева, покупка стала возможна после сдачи предыдущих. Получился своеобразный «трейд-ин».

- Старые часы я сдала, их оценили в 11 тысяч долларов. Поэтому копить не пришлось. Просто захотела, пошла и купила. Для меня очень важны три вещи: место жительство – я живу в коттедже, часы и машина. Сейчас езжу на красном Lexus. А брендовая одежда мне никогда не была интересна, - пояснила «КП» Лола Тейлор.

Сейчас основной заработок Бушуевой – эскорт. Но иногда она находит время, чтобы сняться в очередном фильме с рейтингом 18+. Летом прошлого года ей удалось переполошить мир отечественного футбола, все благодаря заявлению о сорвавшемся групповом сексе с Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым. Тейлор встретила экс-игроков сборной России во время отдыха в Геленджике.

- Глупо было отказываться от секса! Я сюда за этим и приехала, тем более тут звезды футбола за нами ухаживают. Пришли в номер – Аршавин и Быстров развалились на кровати. Ну и перед тем как начать я попросила сделать селфи. Так сказать, на память. Они резко встревожились, сказали «все будет, когда закончим». В этот момент их третий товарищ по имени Александр начал выхватывать у меня телефон. Я психанула и ушла. Ну а они – обиделись. Такие странные: групповой секс хотят, а делать селфи – нет, - рассказывала «Комсомолке» Лола Тейлор.