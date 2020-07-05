2020-07-05T14:39:08+03:00
Спорт

Порноактриса Лола Тейлор: «Аршавин и Быстров отказались от группового секса из-за селфи»

Звезда фильмов для взрослых рассказала «КП» - Екатеринбург, как встретила бывших игроков сборной России на отдыхе в Геленджике [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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Публикуем рассказ актрисы фильмов для взрослых с Урала. Фото: СОЦСЕТИПубликуем рассказ актрисы фильмов для взрослых с Урала. Фото: СОЦСЕТИ
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- Я не могла поверить, что бывший капитан сборной России приглашает меня к себе за стол, - рассказывает о встрече с Андреем Аршавиным порноактриса Лола Тейлор (настоящее имя Любовь Бушуева – прим.ред.).

Звезда фильмов для взрослых повстречала экс-футболиста питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала» в одном из элитных ресторанов Геленджика, куда прилетела в начале недели вместе с подругой. Компаньоном Аршавина оказался другой действующий эксперт «Матч ТВ» Владимир Быстров, компания не скупилась на траты и шиковала по полной.

Лола Тейлор - о встрече с Аршавиным и Быстровым

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- Разумеется, они нас угощали. Две бутылки 12-летнего виски хорошего, кальяны и прочее. Аршавин был очень молчаливым и замкнутым, но часто «светил» пачкой денег. А вот его друг Владимир разговаривал без умолку, веселый парень, - отметила Тейлор.

По словам Бушуевой, продолжение вечера намечалось в номере бывших «Зенитовцев». Красотка с Урала была не против составить компанию и там.

Аршавин и Быстров отказались делать селфи с уральской порнозвездой

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- Глупо было отказываться от секса! Я сюда за этим и приехала, тем более тут звезды футбола за нами ухаживают. Пришли в номер – Аршавин и Быстров развалились на кровати. Ну и перед тем как начать я попросила сделать селфи. Так сказать, на память. Они резко встревожились, сказали «все будет, когда закончим». В этот момент их третий товарищ по имени Александр начал выхватывать у меня телефон. Я психанула и ушла. Ну а они – обиделись. Такие странные: групповой секс хотят, а делать селфи – нет, - объясняет Лола Тейлор.

Любовь Бушуева работал библиотекарем в Екатеринбурге, но потом ушла в порноиндустрию. Фото: СОЦСЕТИ

Любовь Бушуева работал библиотекарем в Екатеринбурге, но потом ушла в порноиндустрию. Фото: СОЦСЕТИ

На следующий день порноактриса решила «отомстить» несостоявшимся любовникам и тайно сняла их на телефон. Найти Аршавина и Быстрова оказалось не сложно – они курили кальян в том же ресторане.

Аршавин и Быстров отказались делать селфи с порноактрисой Лолой Тейлор после отказа в близости.Видео: Лола Тейлор

- Привет! Обиделись на нас? Мы на минутку к вам – сфоткаться, - сказала бывшим футболистам Тейлор.

- Не, мы не фоткаемся, - моментально ответил Быстров.

- Да?! – переспросила актриса.

- Мы же вчера с этого начали, - добавил экс-зенитовец.

Кстати, Аршавин и Быстров не скрывают свое пребывание на российском курорте и даже делятся с подписчиками в Instagram видео с пляжа.

Аршавин и Быстров на отдыхе в Геленджике.https://www.instagram.com/andrey.arshavin10/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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