Усыпила из-за царапины: учительницу из Нижнего Тагила обвинили в смерти кота, которого она забрала из приюта

Фото: Instagram @oranzhevyikot

Зоозащитники обвинили учительницу из Нижнего Тагила в смерти кота, которого женщина взяла из приюта. С того момента как она приютила животное, а потом усыпила – прошло три часа. И причиной тому стало поведение бывшего подопечного приюта, кот якобы поцарапал новую хозяйку.

Об этой ситуации рассказала зоозащитница Инна из екатеринбургского приюта, где проживал этот кот. Рыжика нашли на улице и в скорее искали ему хозяев. На объявление откликнулась женщина по имени Марина, школьная учительница из Нижнего Тагила.

- Начала с ней переписку. У нее был закрыт аккаунт, я его попросила открыть, чтобы удостовериться, что она не живодер. Когда открыла, там было довольно много фотографий с ее двумя котами. Она мне рассказала, что у нее умерла мама и ее папе нужен кот, который будет ее встречать дома после работы, - рассказывает Инна на странице в Instargam.

По словам зоозащитницы, 26 февраля Рыжика забрала к себе домой Марина. Но спустя несколько дней они узнали, что с котом приключилось потом. Женщина сама призналась, что усыпила питомца, но причиной стала болезнь. Новая хозяйка обнаружила в экскрементах животного кровь и обратилась к ветеринарам. Специалисты нашли онкологию и предложили усыпить бедолагу, а Марина согласилась. Однако у Инны другие сведения, почему Рыжика усыпили.

- Вчера Марина стала водить нас за нос и писать, что кот жив, но из-за того, что он ее поцарапал, она отдала его на передержку. Мы стали дружно ее уговаривать отдать нам кота, были готовы выехать за ним ночью, она попросила время до утра. Сегодня утром мы продолжили диалог, уже с давлением и она рассказала жуткую историю о том, что ее поцарапал кот, она повезла его в приют, где его усыпили еще вчера утром. Я созвонилась с руководителем того приюта и та пояснила мне, что Марина с вечера пятницы, то есть буквально через полдня после того, как она его забрала, стала писать в приют с просьбой о помощи в пристройстве кота, которого еи подбросили в подъезд. Прошу учесть, что параллельно я с ней созванивалась и говорила, что заберу его в любой момент, - шокировано объясняет Инна.

Зоозащитники утверждают, что теперь Марина не выходит на связь и женщина удалила страницы в соцсетях. Инна намерена идти в полицию.