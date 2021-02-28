На ЕКАД пожарные предотвратили взрыв на строящейся газозаправочной станции

На месте ЧП работали восемь пожарных машин. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Помощь пожарных сегодня понадобилась на 10-м километре ЕКАДа. Там загорелась операторская будка на газозаправочной станции. Пламя распространилось на площадь в 13 квадратных метров и повредило также легковой автомобиль, стоявший рядом.

- Огнем была повреждена газовая колонка, из которой выходил газ и из-за чего возникла угроза взрыва, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Из операторской самостоятельно эвакуировались двое человек, которых позднее огнеборцы предали врачам скорой медицинской помощи.

Огнем была повреждена колонка, из которой выходил газ. Была угроза взрыва. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На месте ЧП работали восемь пожарных машин и 20 сотрудников МЧС. Они смогли предотвратить взрыв и потушить пламя за 11 минут. Причина пожара еще выясняется. Тем временем ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре Свердловской области.

- Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с происшествием на возводимом объекте, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Необходимо отметить, что на данном объекте собственник планирует возводить газозаправочную станцию. Заправка еще не функционирует.

Пламя повредило машину, стоявшую рядом. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области