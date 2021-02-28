Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 28 февраля 2021 года

Состояние 296 госпитализированных в регионе оценивается как тяжелое. Фото: Иванова ДИАНА

В Свердловской области продолжает снижаться количество новых случаев коронавируса. Так, в субботу, 27 февраля, было зарегистрировано 180 новых случаев. В воскресенье уже 177 новых случаев. Среди них 60 жителей Екатеринбурга

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 77 690, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 296 госпитализированных оценивается как тяжелое, 166 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 99 – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В состоянии средней тяжести сейчас находится 1 749 пациентов с коронавирусом. У остальных состояние удовлетворительное. Из больниц за сутки было выписано еще 189 человек. Также за сутки от коронавируса скончались еще 9 человек. Общее количество умерших от COVID-19 с начала пандемии в регионе - 2 376.