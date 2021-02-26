Главный герой фильма «Любовь и голуби» Василий Кузякин очень любил птиц, тратил на них последние деньги и даже построил голубятню рядом со своим домом, чтобы часами проводить время наедине с птицами.Но пенсионера из Первоуральска, видео с которым сегодня облетело Интернет, ему не переплюнуть. Ведь уралец организовал голубятню… прямо в своей квартире.- Они же погибнут на улице! – объяснил мужчина свой поступок. - Их санитары в декабре травят обычно. Вот этот уже начал хорошо двигаться, а то тоже был беспомощный.Точное количество птиц, проживающих в первоуральской квартире, назвать трудно. Несколько десятков точно есть. Из-за этого стены и мебель в ней сплошь покрыты пометом.- Целый день убираю за ними, бегаю с тряпкой, - говорит хозяин голубятни.Едят голуби здесь же в квартире – для них в тазике насыпан корм. Сам хозяин живет и спит тут же. Как рассказывают журналистам соседи, об увлечении пожилого мужчины они узнали недавно и никаких проблем голубятня за стеной им не доставляет, поэтому до сих пор на него никто никуда не жаловался. Само же видео попало в Сеть после того, как в гости к хозяину квартиры пришли работники коммунальных служб.