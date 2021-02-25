В Екатеринбурге пьяный покупатель бросался на персонал с ножом после просьбы надеть маску

Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"

В Екатеринбурге в одном из супермаркетов покупатель устроил дебош после просьбы надеть медицинскую маску. Инцидент произошел в магазине «Яблоко» на улице Билимбаевская, 28 днем 24 февраля. По словам очевидцев в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте», пьяный мужчина после замечания от персонала начал бросаться на них с ножом и кричать. Неадекватное поведение испугало других посетителей.

- Молодой человек начал кидаться на весь персонал, чтоб все соблюдали дистанцию 1,5 метра, угрожая всем ножом. Разбил товар, вроде сок. Магазин вызвал наряд, - рассказала девушка, которая была в тот момент в магазине.

Мужчина бежал за продавцом и кричал:

- Кто меня ударил? Чего ты ушла?

Успокоить дебошира смогли только полицейские. Там же и подтвердили, что мужчина был пьян. По их словам, хулиган уже задержан и будет наказан.

- На место конфликта прибыл наряд полиции, который доставил в территориальный ОВД мужчину с признаками алкогольного опьянения. В настоящее время он привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство. Полиция проводит проверку", - рассказали в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru