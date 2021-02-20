В Серове полицейские задержали 16-летнего подростка, который устроил аварию с участием патрульной машины. Инцидент произошел вечером 19 февраля. Экипаж ДПС заметил «ВАЗ-2106», водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности.На требование остановиться парень не отреагировал и попытался скрыться от преследования. Сотрудники ГИБДД пустились в погоню за нарушителем, лихач за рулем совершал опасные маневры, создавая при этом угрозу случайным пешеходам и водителям.В какой-то момент парень не справился с управлением и столкнулся с патрульной машиной, которая его преследовала. Люди в столкновении не пострадали, а вот автомобили получили повреждения. Во время задержания водителя выяснилось, что им оказался несовершеннолетний молодой человек. Авто он купил накануне, чтобы сдать в металлолом и на запчасти.- Родителям подростка предстоит ответить за ненадлежащее воспитание ребенка, а лихача привлекли к административной ответственности за управление автомобилем без водительских прав и непристегнутый ремень, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Госавтоинспекция начала проверку по факту аварии, после которой будет принято решение.