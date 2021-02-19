Какая милота: у хагенов из Екатеринбургского зоопарка появился второй малыш

Это первый случай стабильного размножения хагенов в зоопарках России. Фото: Пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

Кто же такие хагены? Это вид кустарниковых кенгуру. Они гораздо мельче своих сородичей и достигают в длину всего 42-60 см. В зоопарке Екатеринбурга парочка хагенов живет с 2019 года. И, похоже, чувствуют животные себя замечательно. Ведь у Пола и Мэгги рождается уже второй малыш. Барни появился на свет 11 марта 2020 года. Это был первый случай размножения кустарникового кенгуру в Екатеринбургском зоопарке.

А второй кенгуренок родился в начале этого года.

Малыш Барни очень любит есть мясо курицы Фото: Пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

- Вообще очень сложно отследить рождение кенгуру, - говорит пресс-секретарь Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова. – Малыши появляются в виде зародыша, размером в сантиметр и после этого самостоятельно переползают к маме в сумку. Происходит все это ночью. Поэтому в зоопарке датой рождения называют то время, когда кенгуренок вылезает из сумки. Второй малыш вылез из сумки в начале января.

Сейчас посетители зоопарка могут увидеть всю семью в полном составе.

На данный момент в природе существует более 50 видов кенгуру, но в зоопарках России это разнообразное семейство представлено всего тремя-четырьмя видами. Фото: Пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

- Кенгуру Хагена в природе питаются в основном мягкой надземной и подземной растительностью (травами, листьями, корнями, фруктами). Вероятно, поедают даже растущие под землёй плодовые тела грибов и охотятся на беспозвоночных, переворачивая для этого плоские камни, - продолжает Екатерина Уварова. – Наши очень любят сырую курочку, початки кукурузы и сладкий болгарский перец.

Хагены живут в зоопарке Екатеринбурга с 2019 года. Фото: Пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

На данный момент в природе существует более 50 видов кенгуру, но в зоопарках России это разнообразное семейство представлено всего тремя-четырьмя видами. В коллекциях Европейских зоопарков содержится не более десятка видов.